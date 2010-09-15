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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

استیلی:

برای کسب 3 امتیاز به انزلی می رویم

برای کسب 3 امتیاز به انزلی می رویم

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی شاهین بوشهر گفت: بازیکنان و تیم ملوان بندر انزلی را به صورت دقیق آنالیز کرده ایم و در بازی این هفته برای کسب حداکثر امتیاز به انزلی خواهیم رفت.

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در بازی با سایپا به هیچ عنوان مستحق شکست نبودیم و با 3 مهاجمه کردن تیم حتی قصد شکست این تیم را داشتیم که متاسفانه در پایان بازی از روی اشتباه مدافعمان گل دوم را دریافت کردیم.

وی با بیان این که در این هفته ها باید با تیم های پایین جدول بازی کنیم، اظهار داشت: بازی کردن با تیم های پایین جدول کارمان را سخت تر می کند چرا که هر بازی حکم شش امتیاز را دارد و در بازی ملوان نیز همین گونه خواهد بود که امیداورم بتوانیم این تیم را در شهرش شکست دهیم.

وی با بیان که جای گرفتن شاهین در رتبه پانزدهم جدول نشان از ضعیف بودن این تیم نیست، گفت: نه تنها من بلکه تمامی بسیاری از کارشناسان فوتبال معتقدند جایگاه کنونی، جایگاه واقعی شاهین نیست و ما متاسفانه به رغم بازی های زیبا و حملات فراوان در کسب نتیجه ضعیف عمل می کنیم.

استیلی افزود: در اوایل فصل و هفته هشتم قرار داریم و تا پایان بازی ها هفته ها باقیست که با توجه به نزدیکی امتیازات قطعاً جایگاه شاهین تغییر خواهد کرد و بهتر خواهد شد.

وی در خصوص مشکلات مالی شاهین گفت: شرایط کنونی شرایط بسیار سختی است بسیار از بازیکنان هنوز طلب سال گذشته شان دریافت نکرده اند که این باعث ضعف روحیه بسیاری از بازیکنان شده است.

کد مطلب 1151979

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