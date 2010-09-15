دوره آموزشی نجات در فضای بسته در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، آتشیاردوم مهرداد کربلایی زاده ظهر چهارشنبه در آغاز این دوره مدت این دوره را یک هفته عنوان کرد و افزود: شرکت کنندگان در این دوره به صورت تئوری و عملی به مدت 48 ساعت آموزش های لازم را با بهره مندی از یک سری کلاسهای تئوری، بحث و بررسی، کارگروهی، نمایش و تمرینات عملی سپری می کنند.

وی تعداد شرکت کنندگان در این دوره را 40 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: ارزیابی مداوم در طول دوره و پایان دوره انجام می شود و برای افرادی که دوره را با موفقیت به اتمام برسانند گواهینامه دانشکده خدمات ایمنی و آتش نشانی از کالج مورتون انگلیس صادر می شود.

به گفته وی، آشنایی با خطرات، مدیریت ریسک و موضوعات حقوقی مرتبط با محیط کار و نجات در فضای محدود، بکارگیری دانش نجات توسط تجهیزات، شناخت ابزار، آشنایی با سیستم های لنگر و مهارکردن در فضای محدود و تثبیت و حمل مصدوم از نتایج حاصله از این دوره است.

کالج موسسه مورتون انگلیس از معتبرترین موسسات آموزش ایمنی و آتش نشانی جهان است و این دوره سومین دوره برگزار شده با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل است.