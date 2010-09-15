اتمام نقشه جامع علمی کشور در مهر/ اسناد تحول نظام آموزشی دستور کار بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبردزفولی سه شنبه شب بعد از اتمام جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تشریح مباحث مطرح در این جلسه پرداخت و ابراز امیدواری کرد که طی جلسات آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویتها و راهبردهای سند نهایی نقشه جامع علمی کشور به تصویب نهایی برسد.
وی اظهار داشت: در این جلسه همچنین با توجه به موضوع مهم ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور، وزیر آموزش و پرورش و همکارانش از پیشرفت کارهای مرتبط با این موضوع و نحوه اجرایی شدن تغییر مقاطع تحصیلی گزارشی دادند و مقرر شد اسناد بالادستی به لحاظ محتوایی در شورای تخصصی نظام آموزشی تدوین نهایی شود و برای تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
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