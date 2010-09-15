شمار تولیدات داروسازی سها به 34 قلم رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، رضا شالچیان ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: با تولید هفت داروی جدید که برای نخستین بار در کشور انجام گرفت، شمار تولیدات این کارخانه پیشرفته داروسازی به 34 قلم دارو رسیده است.

وی افزود: داروهای جدید را قرصهای " ونلافاکسین" ضد افسردگی، رانیتیدین 300 برطرف کننده زخم معده، ریواستیگمین و مماتین برای درمان آلزایمر، کلیندامایسین آنتی بیوتیک، مبورین برطرف کننده انقباض روده بزرگ و متوفورمین درمان دیابت تشکیل می دهند.



مدیر کارخانه سها گفت: با تولید این داروها نیاز کشور به واردات آنها تا حد زیادی کم شده است.

سالانه دو میلیون دلار صرفه جویی ارزی



شالچیان افزود: تولید هفت قلم داروی جدید، سالیانه دو میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه دارد ضمن اینکه ابتکار نو در تولید داروهای جدید، افزایش دوز آنها به منظور سهولت در مصرف است.



این متخصص داروساز افزود: به عنوان مثال، قرص رانیتدین 150 با فرمول جدید واحد تحقیقات این کارخانه در دوز 300 تولید شد تا مصرف این دارو برای بیماران از روزی دو قرص به یک قرص تقلیل یابد.

همه مراحل تحقیق و تولید با همت متخصصان داخلی انجام می شود



وی گفت: همه مراحل تحقیق و تولید در این کارخانه با همت متخصصان داخلی و با استفاده از آخرین دستگاه ها و تجهیزات صنعت داروسازی جهان انجام می شود.



مدیر واحد تحقیقات و فرمولاسیون کارخانه داروسازی سها گفت: یک داروی گیاهی تخصصی برای بیماران آرتروزهم تا پایان امسال در این کارخانه تولید می شود.

سیدکاظم سجادی افزود: این دارو با کیفیت بسیار بالا توسط متخصصان کشورمان برای نخستین بار در کشور تولید می شود.

زمینه صادرات محصولات به افغانستان و عراق فراهم شد



وی خاطرنشان کرد: ‌در حال حاضر زمینه صادرات محصولات این کارخانه نوپا اما پیشرفته به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق فراهم شده است.



سجادی اضافه کرد: صادرات دارو درآینده ای نزدیک به کشورهای اروپایی، اقدام بعدی مدیریت این کارخانه است.



کارخانه سها با هزینه 100 میلیارد تومان پارسال در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید.



این کارخانه سالانه یک میلیارد و 300 میلیون عدد قرص روکشدار و بدون روکش، 300 میلیون عدد کپسول و 100 تن پلت دارویی تولید می کند.