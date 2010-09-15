استقرار 70 پایگاه برای جمع آوری کمک به سیل زدگان پاکستانی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، به همت جمعیت هلال احمر و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و با همکاری نیروهای بسیجی بیش از 70 پایگاه در سطح استان کردستان در راستای جمع آوری کمک های مردم به سیل زدگان پاکستانی ایجاد شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان ظهر چهارشنبه در محل پایگاه میدان آزادی سنندج، عنوان کرد: 25 پایگاه جمعیت هلال احمر در سراسر استان کردستان کار جمع آوری کمک های مردمی را به انجام می دهند.

محمد رحیم محمدی خاطرنشان کرد: از مجموع پایگاه های سطح استان کردستان، پنج پایگاه در شهر سنندج و 20 پایگاه دیگر در سایر شهرستان های این استان دایر شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون مردم خیر و نوع دوست استان کردستان بیش از 300 میلیون ریال به صورت نقدی از طریق پایگاه های هلال احمر به سیل زدگان پاکستانی اهدا کرده اند .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: بیشترین اقلام غیرنقدی ضروری برای سیل زدگان پاکستان مواد غذایی، آب معدنی و پتو است .

مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان کردستان نیز در این رابطه عنوان کرد: برای جمع آوری کمک های مردم نیکوکار و نوع دوست استان کردستان برای سیل زدگان پاکستانی 46 پایگاه در سطح این استان و در مناطق شهری و روستایی تعیین شده است.

علی اکبر بسطامی افزود: این پایگاههای به صورت ثابت و سیار در نقاط مختلف شهرها و روستاهای استان کردستان و برای تسهیل به مردم در تحویل کمک های انسانی مستقر شده اند.

وی بیان داشت: طرح جمع آوری کمک های مردم استان کردستان برای همدردی با مردم مظلوم پاکستان با همراهی نیروهای بسیجی در سراسر این استان اجرا می شود.