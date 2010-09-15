عملیات والفجر هشت در کرمان باز آفرینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ حسین اسماعیل بیگی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری هفته دفاع مقدس انتقال ارزشهای دوران جنگ به نسل جدید می باشد و در همین راستا عملیات افتخار آفرین والفجر هشت به مدت هفت شب و در محوطه موزه دفاع مقدس کرمان بازآفرینی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این عملیات در طول هفته دفاع مقدس در حضور فرماندهان جنگ و همچنین هشتصد نفر از مردم به نمایش گذاشته می شود.

سرهنگ اسماعیل بیگی خاطرنشان کرد: به منظور آشنایی بیشتر مردم با این عملیات نمایشگاهی در خصوص عملکرد یگانهای شرکت کننده در این عملیات نیز در موزه برگزار می شود.

وی در ادامه به تجمع پنج هزار نفری رزمندگان کرمانی و همچنین تجلیل از فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در کرمان خبرداد.

معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله افزود: یکی از نیازهایی که در جامعه امروز بخوبی احساس می شود بازنگری مجدد دوران جنگ و مرور فرهنگ حاکم بر جبهه ها می باشد.

وی خاطرنشان کرد: انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس می تواند در تعالی فرهنگ جامعه بسیار تاثیرگذار باشد.

سرهنگ اسماعیل بیگی شعار سال جاری هفته دفاع مقدس را "هشت سال دفاع مقدسT نماد پیروزی و اقتدار ملت ایران" ذکر کرد و گفت: به دلیل حجم زیاد برنامه ها مجموعه برنامه های دفاع مقدس در سال جاری در طول دو هفته اجرا می شود.