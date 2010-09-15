ورود دام آلوده غیرمجاز یکی از علل بروز تب کشنده کریمه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طباطبایی با تاکید بر رعایت بهداشت و حفاظت فردی در محیط کار توسط شاغلان در کشتارگاهها و دامداریها گفت: عدم رعایت مسائل حفاظت فردی در محیط کار موجب شده است درصد زیادی از مبتلایان به تب کریمه کنگو را شاغلان مرتبط با دام و فرآورده‌های دامی تشکیل دهند.

وی افزود: در 6 ماه ابتدای امسال 73 نفر به این بیماری مبتلا شدند که 45 نفر آنان مثبت و قطعی گزارش شدند و 46 درصد مبتلایان، شاغلان مرتبط با دام و فرآورده‌های دامی بوده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از علل عمده ابتلا به تب کشنده کنگو را ورود دام آلوده غیرمجاز به داخل کشور عنوان کرد و ادامه داد: عدم تمایل برخی خانواده ها به خروج دام از منزل مسکونی و ذبح غیربهداشتی از دیگر علل ابتلای افراد به این بیماری گزارش شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری کلاسهای متعدد آموزشی با حضور کارگران شاغل در کشتارگاهها، صنایع گوشت و دامداریها، اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌های جمعی، توزیع بروشور در مکانهای عمومی، ارسال پیامک به شهروندان، اجرای طرحهای آموزش چهره به چهره به قصابان، تهیه نمونه سرم خون از بیماران در سه نوبت و ارسال به انستیتو پاستور ایران از جمله اقدامات این دانشگاه جهت جلوگیری از گسترش بیماری است.

تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو یک بیماری حاد و تب دار است که از راه گزش کنه آلوده و یا تماس با خون و لاشه دام آلوده منتقل می‌شود.

این بیماری در حیوانات علامت خاصی ندارد و از همین رو مسئولان بهداشتی به مردم توصیه می کنند که گوشت قرمز را فقط از قصابیهای مجاز تهیه کنند.