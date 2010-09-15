ایجاد جنگ مذهبی بین اسلام و مسیحیت هدف هتاکی اخیر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالله جاسبی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با محکوم کردن اقدام اخیر کشیش آمریکایی در خصوص اهانت به قرآن افزود: آنچه مسلم است، قرآن حافظ و نگهبانی همچون خداوند دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر قرآن پر فروش ترین کتاب در دنیا است، باید از این فرصت در جهت شناساندن قرآن به جوامع غربی و ترغیب جوامع به خواندن آن بهره گرفت.



جاسبی هدف دشمنان از آتش زدن قرآن کریم را به راه انداختن جنگ مذهبی عنوان کرد و گفت: قطعا سوزاندن کلام الله مجید، فرصتی را فراهم کرده است تا مردم جهان این کتاب الهی را بهتر مطالعه کرده و با نزدیک شدن به قرآن بیش از پیش با عظمت آن آشنا شوند. وی با بیان اینکه قرآن کریم، پرفروش ترین کتاب در آمریکا است ادامه داد: این کار اخیر موجب خواهد شد که فروش و همچنین رشد و توسعه فرهنگ قرآنی در این کشور بیشتر شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه آتش زدن کلام الله مجید، توسط گروهی ابله و نادان و با تحریک شیاطین به ویژه صهیونیست ها انجام شد ادامه داد: قطعا عمل شنیع و ناپسند آنها، مقدمه ای خواهد شد تا عظمت کلام الله مجید بیش از پیش به جهانیان نمایان شود.



جاسبی تعرض به قرآن کریم تحت را هر عنوانی نشان از ضعف و زبونی دشمنان دین و قرآن عنوان کرد و افزود: قرآن به عنوان کتاب الهی، خود دارای حافظ و نگهبان است و هیچ شخصی نمی تواند عظمت آن را خدشه دار کند.