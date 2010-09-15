ورود تراکتورهای چینی 200 هزار فرصت شغلی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ابوالفتح ابراهیمی در حاشیه ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در دانشگاه پردیس و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واردات بی رویه انواع تراکتورهای چینی، هندی و پاکستانی به کشور موجب شده تا 200 هزار فرصت شغلی در بزرگترین کارخانه تراکتورسازی کشور در معرض خطر قرار بگیرند.

وی افزود: شرکت تراکتورسازی ایران نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده تراکتور، ادوات و قطعات کشاورزی در خاورمیانه است که سالانه بیش از40 هزار دستگاه تراکتور را در کشور تولید می کند.

ابراهیمی بیان کرد: در حال حاضر200 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت فعالیت می کنند و400 شرکت تولید کننده داخلی از محصولات و خدمات این شرکت بهره مند می شوند.

ارزان بودن تراکتورهای چینی دلیل استقبال کشاورزان

وی گفت: حذف تعرفه واردات این تراکتورها به کشور و ارزان بودن قیمت آنها در بازار یکی از مهمترین دلایل استقبال کشاورزان به خرید این تراکتورها است.

ابراهیمی یادآور شد: کیفیت پایین، استهلاک سریع قطعات، مصرف بالای سوخت و نبود خدمات پس از فروش از مشکلاتی است که پس از مدتی دارندگان این تراکتورهای وارداتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی گفت: کارخانه تراکتورسازی ایران در حال حاضر ظرفیت تولید تراکتورهای مورد نیاز کشاورزان داخلی را دارد و کمبودی برای واردارت این صنعت احساس نمی شود.