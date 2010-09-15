دو فرمانده پلیس راه در ایلام و ساوه تعلیق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در محور تهران - ساوه و مرگ 28 نفر از سرنشینان این اتوبوس به دستور رئیس پلیس راهور هیئتی از کارشناسان مجرب شورای عالی تصادفات به محل حادثه اعزام شد.

این هیئت برای بررسی دقیق حادثه و تعیین سهم عوامل دخیل در تصادف اعم از قصور راننده، سازمان پایانه ها، وسیله نقلیه و سهم راه به محل حادثه اعزام شدند.

همچنین بنا به اعلام پلیس راهور کشور، تا زمان اعلام نظر کارشناسان، تعاونی مسافربری 7 ایلام تعطیل و فرمانده پلیس راه در مبدا حرکت اتوبوس در ایلام و فرمانده پلیس راه ساوه از مسئولیت مربوطه تعلیق شدند.