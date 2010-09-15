  1. جامعه
در پی واژگونی اتوبوس مسافربری/

دو فرمانده پلیس راه در ایلام و ساوه تعلیق شدند

دو فرمانده پلیس راه مبدا در ایلام و ساوه به دنبال وقوع حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در محور تهران ــ ساوه از مسئولیت تعلیق شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در محور تهران - ساوه و مرگ 28 نفر از سرنشینان این اتوبوس به دستور رئیس پلیس راهور هیئتی از کارشناسان مجرب شورای عالی تصادفات به محل حادثه اعزام شد.

این هیئت برای بررسی دقیق حادثه و تعیین سهم عوامل دخیل در تصادف اعم از قصور راننده، سازمان پایانه ها، وسیله نقلیه و سهم راه به محل حادثه اعزام شدند.

همچنین بنا به اعلام پلیس راهور کشور، تا زمان اعلام نظر کارشناسان، تعاونی مسافربری 7 ایلام تعطیل و فرمانده پلیس راه در مبدا حرکت اتوبوس در ایلام و فرمانده پلیس راه ساوه از مسئولیت مربوطه تعلیق شدند. 

