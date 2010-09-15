شایسته نخست وزیری عراق هستم/ امکان تشکیل دولت توسط العراقیه

به گزارش خبرگزاری مهر، "عادل عبدالمهدی" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: ائتلاف ملی عراق با اجماع مرا به عنوان گزینه نخست وزیری انتخاب کرد و تنها یک رای در مخالفت با من وجود داشت.

وی درباره ابهاماتی که در این مسئله مطرح شده است افزود: ائتلاف ملی در برابر دوربین های شبکه تلویزیونی با اجماع مرا انتخاب کرد و بصورت رسمی هم نامزدی مرا اعلام کرد.

این عضو مطرح ائتلاف ملی عراق تاکید کرد: انتخابی که از سوی ائتلاف ملی صورت گرفت از واضح ترین و شفاف ترین انتخابی بود که صورت گرفت.

وی درباره مواضع اخیر "ابراهیم الجعفری" از دیگر رهبران ائتلاف ملی نسبت به انتخاب وی اظهار داشت: من برای وی احترام زیادی قائل هستم اما موضع اخیر وی با مواضعی که در دو سال اخیر از ایشان دیده بودیم متفاوت است که برادران بسیاری نیز بر آن واقف هستند.

عادل عبدالمهدی درباره ابهاماتی که در مسئله تشکیل دولت عراق وجود دارد، تاکید کرد: بارها گفته ام اگر اتحاد ملی (ائتلاف مالکی و حکیم) بتواند به گزینه واحد نخست وزیری برسد دولت را بر اساس قانون اساسی تشکیل خواهد داد، اما در غیر این صورت العراقیه به عنوان فراکسیون بزرگتر بعدی می تواند دولت را تشکیل دهد. البته هر دو جریان در این مسئله به اصول مشارکت ملی در تشکیل دولت عراق باید توجه داشته باشند.

خاطر نشان می شود با گذشت 7 ماه از انتخابات پارلمانی در عراق همچنان جریان های سیاسی این کشور از توافق درباره تشکیل دولت جدید و روسای سه گانه (ریاست جمهوری، نخست وزیر و ریاست پارلمان) بازمانده اند.