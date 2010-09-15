جزئیات سناریوی جدید فاش شد/ موافقت منطقه ای و بین المللی با عبدالمهدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، با وجود مذاکرات و رایزنی های مختلف میان گروههای سیاسی و دست نیافتن آنها به راه حلهای مشخص درباره تشکیل دولت جدید و با وجود گذشت بیش از شش ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، منابعی که ارتباط نزدیکی با رایزنی های گروههای سیاسی دارند از وجود سناریوی جدیدی بری حل بحران پرده برداشتند که با تایید گسترده در سطح داخلی و خارجی همراه است.



یک منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت : این سناریو در سطح منطقه ای و عربی و بین المللی مقبولیت دارد و فهرست العراقیه هم با آن موافق است و بر حمایت از عادل عبدالمهدی نامزد ائتلاف ملی برای تصدی نخست وزیری به دور از اتحاد ملی با اعتراف به حق قانونی و انتخاباتی العراقیه و نادیده نگرفتن اهمیت و وزن ائتلاف دولت قانون استوار است.



این سناریو در برگیرنده دستیابی العراقیه به پست ریاست جمهوری در برابر واگذاری پست نخست وزیری به ائتلاف ملی و ریاست پارلمان به ائتلاف کردستان عراق است.



بر اساس این سناریوی جدید یکی از معاونان رئیس جمهوری عضو ائتلاف دولت قانون خواهد بود و نخست وزیری هم سه معاون از العراقیه، دولت قانون و ائتلاف کردستان عراق خواهد داشت.



این منبع درباره وزارتخانه های کلیدی اعلام کرد وزارتخانه های دفاع و کشور به افراد مستقل واگذار می شود به طوری که ائتلاف ملی وزیر دفاع و العراقیه وزیر کشور را معرفی می کند و وزارت امور خارجه هم سهم العراقیه خواهد بود و ائتلاف ملی هم وزارت دارایی و ائتلاف کردستان عراق هم وزارت نفت را به خود اختصاص خواهند داد.



بر اساس این پیشنهاد، العراقیه در برابر کوتاه آمدن از پست نخست وزیری به 9 وزارتخانه در دولت جدید دست می یابد، اما دیگر وزارتخانه ها به این ترتیب، 7 وزارتخانه به دولت قانون، 4 وزارتخانه به ائتلاف ملی، 4 وزارتخانه به ائتلاف کردستان عراق، 2 وزارتخانه به جبهه التوافق اختصاص می یابد و گروه وحدت عراق، حزب کمونیست، مسیحیان، ایزیدیین هر کدام یک وزارتخانه در اختیار خواهند گرفت و دو وزارتخانه هم به مستقل ها واگذار خواهد شد.



این منبع افزود : قرار است این سناریوی جدید در دور جدی مذاکرات میان العراقیه و ائتلاف ملی مطرح شود و در ادامه به اطلاع گروههای دیگر هم رسانده شود.



العراقیه که پیشتر تهدید به خروج از روند سیاسی کرده بود، ازسرگیری مذاکرات با ائتلاف ملی را اعلام کرد.