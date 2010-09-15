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۲۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

آتش سوزی کارخانه چوب شاهین‌دژ آذربایجان غربی مهار شد

آتش سوزی کارخانه چوب شاهین‌دژ آذربایجان غربی مهار شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: آتش کارخانه چوب نئوپان سازی در شهرک صنعتی شاهین دژ پس از تلاش 14 ساعته ماموران آتش نشانی مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این آتش از ساعت 13 و 30 دقیقه ظهر روز سه شنبه و در کارگاه  چوب بری و نئوپان سازی درجانی در شاهین دژ شعله ور شد و پس از زمان بسیار کوتاهی در مساحتی نزدیک به یک و نیم هکتار  گسترش یافت.

ماموران آتش نشانی  شهرستان های میاندآب، بوکان، کشاورز و محمود آباد  نیز به همراه پنج دستگاه لودر برای جلوگیری از بسط آتش به کارگاههای همجوار به کمک ماموران آتش نشانی شاهین دژ شتافتند و در نهایت آتش با وجود گستردگی و وزش باد امروز به کلی مهار شد.

قادری، مدیر شهرک  صنعتی شاهین دژ با بیان اینکه در این آتش سوزی  31  هزار و 500 تن ضایعات چوب در آتش سوخته  است اضافه کرد: ارزش ریالی چوبهای آتش گرفته 20 میلیارد ریال برآورشده است.

علت این آتش سوزی در حال بررسی است.
 

کد مطلب 1152183

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