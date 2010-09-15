به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این آتش از ساعت 13 و 30 دقیقه ظهر روز سه شنبه و در کارگاه چوب بری و نئوپان سازی درجانی در شاهین دژ شعله ور شد و پس از زمان بسیار کوتاهی در مساحتی نزدیک به یک و نیم هکتار گسترش یافت.

ماموران آتش نشانی شهرستان های میاندآب، بوکان، کشاورز و محمود آباد نیز به همراه پنج دستگاه لودر برای جلوگیری از بسط آتش به کارگاههای همجوار به کمک ماموران آتش نشانی شاهین دژ شتافتند و در نهایت آتش با وجود گستردگی و وزش باد امروز به کلی مهار شد.

قادری، مدیر شهرک صنعتی شاهین دژ با بیان اینکه در این آتش سوزی 31 هزار و 500 تن ضایعات چوب در آتش سوخته است اضافه کرد: ارزش ریالی چوبهای آتش گرفته 20 میلیارد ریال برآورشده است.

علت این آتش سوزی در حال بررسی است.

