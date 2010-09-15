شکست خانگی جئونبوک برابر الاتحاد/ پیروزی ایلهواچونما برابر سوون سامسونگ

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم الاتحاد عربستان موفق شد برابر میزبانش جئونبوک موتورز کره‌جنوبی به پیروزی 2 بر صفر دست یابد.

در این دیدار که در ورزشگاه جام جهانی جئونجو برگزار شد، فهد حامد(69) و خوان مانوئل اولیویه‌را(90) گل‌های تیم فوتبال الاتحاد را به ثمر رساندند. ضمن اینکه عبدالمالک الخیبری بازیکن تیم الاتحاد در دقیقه 88 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

در دیگر دیدار برگزار شده تیم سئونگنام ایلهواچونما کره‌جنوبی موفق شد برابر تیم سوون سامسونگ بلووینگز این کشور با نتیجه 4 بر یک به پیروزی دست یابد تا شانس خود را برای صعود به دیدار نیمه نهایی این مسابقات افزایش دهد.

در این مسابقه که در ورزشگاه سئونگنام برگزار شد، دژه‌نان رادونچیچ(8 و 69)، موریسیو مورینا اوریبه(33) و هو یونگ سونگ(83) برای تیم ایلهواچونما گل زدند و کی هیون(17) تک گل ایلهواچونما را به ثمر رساند.

- دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* ذوب آهن اصفهان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الهلال عربستان - الغرافه قطر، ساعت 22:05، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض