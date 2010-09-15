شیخ الاسلامی با وزیر کار و مسکن جمهوری فدرال نیجریه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با وزیر کار و مسکن جمهوری فدرال نیجریه ضمن تاکید بر توسعه روابط ایران با کشورهای اسلامی و آفریقایی گفت: از اینکه روابط خود را در حوزه کار با جمهوری فدرال نیجریه در زمینه موضوعات مورد علاقه توسعه می دهیم خوشحالیم.

وزیر کار و امور اجتماعی با ابراز امیدواری از سفر هیئت نیجریه ای به جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امیدوارم با این سفر بتوان پایه های یک توافق خوب را بنا گذاشت و من مایلم بر روی موضوعات مهم که می تواند در روابط دو کشور تاثیرگذار باشد تاکید کنم.

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه دولت ایران و بخصوص رئیس جمهور علاقه خاصی به نیجریه به دلیل استقبال مردم آن کشور از دولت جمهوری اسلامی ایران دارند تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور ایران در توسعه همکاری ها با کشور نیجریه هیچ محدودیتی قائل نیستند بنابراین در همه ابعاد و زمینه ها آماده همکاری و توسعه روابط هستیم.

وی گفت: طی دیدارها و تماسهایی که با وزرای کار کشورهای مختلف در حاشیه اجلاس جهانی کار طی سال جاری داشتیم طرحی را ارائه کردیم که مورد استقبال وزرای کار کشورهای اسلامی قرار گرفت به نحوی که امیدواریم کارگروه دائم متشکل از وزرای کار کشورهای اسلامی عضو سازمان جهانی کار تشکیل شود.

شیخ الاسلامی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اولین نشست وزرای کار کشورهای اسلامی تاکید کرد: مایلیم از طریق این کارگروه مشترک تحرکات بیشتر در زمینه بازار کار کشورهای اسلامی را دنبال کنیم.

وزیر کار همچنین به تمایل و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل نیروی کار ماهر، متخصص و توسعه منابع انسانی در آموزش مهارتی خبر داد و گفت: در خصوص همکاری دو کشور در بخش مسکن نیز این آمادگی وجود دارد تا در قالب یک تفاهم مشترک همکاری های دوجانبه ای صورت پذیرد.

همچنین در ادامه این نشست محمد سائوسی وزیر کار و مسکن جمهوری فدرال نیجریه در اظهاراتی ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: ما برای نشست آفریقا در تهران هستیم ولی در سال گذشته با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیدار داشته ام و از نظرات وی استفاده کرده ام.

سائوسی جمعیت نیجریه را 20 درصد از کل افراد ساکن در افریقا دانست و بیان داشت: ما تمایل داریم مدل ایران را در زمینه فناوری و مهارت های مختلف مطالعه کنیم چون کشور شما علیرغم چالشهای بزرگ ایستادگی می کند.

وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به حضور شرکت های ایرانی برای انجام کارهای اقتصادی بیان داشت: هم اکنون فقط دو شرکت نفتی ایرانی در نیجریه فعالیت دارند ولی ما می توانیم درهای ورود پیمانکاران ایرانی را در عرصه مختلف باز کنیم به نحوی که ایران هم اکنون در کنیا، تانزانیا و کشورهای دیگر آفریقایی حضور دارد.

وزیر کار و مسکن جمهوری فدرال نیجریه ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه موانع همکاری بین دو کشور هر چه سریعتر رفع شود، افزود: لازم است به همکاری های مشترک دو کشور عمق بیشتری داده شود و از طریق این همکاری ها ارتباط و درک متقابل شکل گیرد.