مسیر قم - اصفهان کمتر از یک ساعت طی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم روز چهارشنبه در سفر یکروزه به بخش سلفچگان قم، روند اجرای مصوبات سفر استاندار به این بخش را بررسی کرد.



وی با حضور در محل احداث پروژه راه آهن سریع السیر قم- اصفهان که اولین قطار سریع السیر در ایران خواهد بود، گفت: با احداث این خط آهن مسیر 240 کیلومتری قم - اصفهان با سرعت 360 کیلومتر در ساعت و در حدود یک ساعت طی خواهد شد که در تسهیل رفت و آمد بسیار موثر خواهد بود.



حقیقی مقدم افزود: قطعه اول این مسیر به طول 90 کیلومتر در حال ساخت است که هم اکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی در ادامه از روند احداث خانه عالم و کتابخانه این روستا نیز بازدید کرد. خانه عالم طایقان که محل استقرار دائمی روحانی مبلغ در روستا خواهد بود با مساحت 150 منر مربع و در 2 طبقه احداث خواهد می‌شود.



شایان ذکر است از طبقه اول این ساختمان به منظور ارائه مشاوره خانواده، برگزاری کلاس‌های عقیدتی و کتابخانه استفاده می‌شود که تاثیر قابل توجهی در ارتقای سطح فرهنگی روستای طایقان خواهد داشت.



حقیقی مقدم در بازدید خود از روستای قلعه چم ضمن کلنگ زنی سالن ورزش سرپوشیده‌ این روستا دستور ساخت ساختمان آتش نشانی قلعه چم را در مساحت هزار و 200 متر صادر کرد.



لازم به ذکر است این ایستگاه آتش نشانی با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان از سوی بنیاد مسکن احداث خواهد شد.



در ادامه این بازدید وی در سه راهی نیزار حضور پیدا کرد و دستور داد با توجه به بهره‌برداری جاده قدیم نیزار تا دهه فجر اداره راه نسبت به ایمن سازی تقاطع این جاده و محور دلیجان اقدام نماید و به موازات این طرح تدابیر لازم در خصوص مرتفع نمودن راه ورودی به روستای نیزار و احداث زیر گذر اندیشیده شود.



در ادامه فرماندار قم در کارخانه فولاد غرب آسیا حاضر شد و در ملاقات با مدیران این مجموعه صنعتی ضمن تاکید به عزم استان بر توسعه بخش سلفچگان اظهار داشت: بر عهده تمام مدیران است تا تمام تلاش خود را برای پیشرفت بخش خصوصی به کار گیرند.



حقیقی مقدم پس از حضور در شهر سلفچگان با بیان این که امیدوارم شهردار سلفچگان به نماد تحقق و اجرای پروژه‌های عمرانی تبدیل شود گلنگ ساخت بلوار امام رضا(ع) و بوستان شقایق را به زمین زد و گفت: این بلوار و میدان ولی‌عصر(عج) باید تا دهه فجر تکمیل و راه اندازی شود.



وی در بازدید از میدان ولی عصر (عج) ضمن ابراز رضایت از روند ساخت این میدان تاکید کرد: این میدان محل عبور مسافران بسیاری از استان‌ها است و لازم است در ساخت آن به تزئینات و زیبایی ظاهری توجه بسیاری شود .



گفتنی است برای ساخت این میدان که 4 هزار و 500 متر مربع مساحت دارد و در ورودی شهر سلفچگان واقع شده 80 میلیون تومان اعتبار در سال جاری تخصیص داده شده است.



فرماندار قم در رابطه با پروژه احداث 550 واحد مسکن مهر در بخش سلفچگان ابراز داشت: 3 پیمانکار به طور همزمان مشغول ساخت این واحدها هستند و متعهد شده‌اند که حداکثر ظرف مدت 18 ماه تمامی واحدها را تحویل دهند.



حقیقی مقدم با بیان این که ثبت نام از متقاضیان در داخل بخش و سطح استان در حال انجام است تصریح کرد: هر کدام از این واحد ها از 20 تا 25 میلیون وام قرض الحسنه برخوردادر هستند و قیمت تمام شده هر واحد 300 هزار تومان در هر متربع خواهد بود.



وی در بخش پایانی سفر خود ضمن دیدار با خانواده شهدا از طرح هادی روستای یکه باغ و تاج خاتون دیدن کرد و مشکلات روستای جداب را مورد برسی قرار داد.



حقیقی مقدم در خصوص بازدید از بخش سلفچگان اظهار داشت: این سفر در درجه اول با هدف پیگیری اجرای مصوبات سفر استاندار و شورای برنامه‌ریزی استانداری بوده و در مرحله بعد به منظور برسی کلیه پروژه‌های عمرانی این بخش انجام شده است.



فرماندار قم ادامه داد: در این سفرها هیچ طرح جدیدی به مجموعه فعالیت های عمرانی اضافه نخواهیم کرد و بر انجام پروژه ها در زمان مقرر تاکید خواهیم داشت.



بخشدار سلفچگان نیز در رابطه با دیدار فرماندار از این بخش گفت: در این بازدید مرحله اجرایی پروژه‌های مصوب سفر استاندار به بخش سلفچگان آغاز شد و بخشداری نیز اجرای پروژه‌ها بر اساس زمانبندی مصوب را به شدت پیگری می‌کند.



محمد جواد آل احمد با اشاره به تخصیص 11 میلیارد اعتبار از سوی استاندار به بخش سلفچگان ابراز داشت: سفر استاندار نقطه عطفی در آبادی این این بخش بوده است.