2.4 میلیارد ریال به سیل زدگان پاکستان کمک شد

علی اصغر حسن زاده درگفتگو با خبرنگار مهر درمشهد با بیان این مطلب افزود: شوق حضور در عرصه امداد رسانی به مردم سیل زده پاکستان باعث جمع آوری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجه نقد و 50 تن کالای غیرنقدی به ارزش 897 میلیون و 192 هزار ریال شده است.

وی در ادامه گفت: این اقلام غیرنقدی شامل مواد غذایی،آب معدنی، پتو، زیرانداز و پوشاک است.

حسن زاده تصریح کرد: تا کنون از استان خراسان رضوی 20 هزار و چهارصدو پنجاه تخته پتو از موجودی انبارهای استان در مرز میرجاوه به نمایندگاه فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ جهانی تحویل داده شده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به محموله هوایی ارسالی از خراسان رضوی اظهارداشت: این محموله که 60 هزار و نهصدوسی کیلو گرم وزن دارد به ارزش تقریبی دو میلیارد و 424 میلیون ریال است و شامل 10 هزار و 98 دستگاه چادر،هزار تخته پتو،10 هزار قوطی کنسرو،10 هزار بطری آب معدنی،می باشد که توسط یک فروند هواپیمای باری 747 ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهر کراچی ارسال شد.

حسن زاده خاطرنشان کرد: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با برپایی و استقرار5 اردوگاه اسکان اضطراری در سطح کشور پاکستان و در ایالتهای سند، پنجاب و کویته اقدام به توزیع کمکهای ایران به مردم سیل زده این ایالتها کرده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان رضوی نحوه اقدامات این سازمان را تشریح کرد و گفت: در راستای وظیفه و کمکهای بشر دوستانه این جمعیت در استان بالغ بر 57 پایگاه جمع آوری کمکهای غیر نقدی و 75 صندوق جمع آوری کمکهای نقدی را با حضور 200 امداد گر داوطلب و 60 نفر از کادر جمعیت هلال احمر خراسان رضوی دایر و مدیریت کرد و کمکهای جمع آوری شده را سازماندهی وبسته بندی کرده اند.

در پی وقوع سیل مخرب پاکستان و بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد بالغ بر 20 میلیون نفر دچار آسیب جدی اقتصادی و اجتماعی ،شش میلیون نفر دچار آسیب جدی معیشتی،820 هزار نفر نجات یافته و یک میلیون واحد مسکونی نیز تخریب شده است .