پروژه ال 90 مهمترين قرارداد رنو در سطح بين المللي است

به گزارش خبرگزاري اعزامي مهربه پاريس، مديركل عمليات بين المللي شركت رنوو عضو هيات مديره رنو پارس در جمع خبرنگاران در پاريس گفت: ميزان سرمايه گذاري در پروژه ال90 ،750 ميليون يورواست كه در مرحله نخست بايد 300 ميليون يورو به ايران منتقل شود.

لوك الكساندرمنارد افزود: تا كنون از مبلغ 300 ميليون يورو مورد نظر در قرارداد در مرحله نخست ، 37 ميليون يورو به ايران منتقل شد كه برحسب پيشرفت كارمابقي مبلغ سرمايه گذاري شده نيز منتقل خواهد شد.

وي درباره صدورخودروي لوگان علاوه بر اروپاي شرقي به ساير كشورها تصريح كرد: خودروي لوگان در تمام كشورهاي اروپاي غربي عرضه خواهد شد.

به گفته وي، بر اساس مفاد قرارداد اين خودرو در كشورهاي روماني ، روسيه، مراكش ، ايران و كلمبيا توليد ودر كشورهاي غيرازكشورهاي اروپايي عرضه شود كه به علت كيفيت بالاي خودرو لوگان اين خودرو به كشورهاي ديگر نيز عرضه خواهد شد.

وي درباره ميزان شركت سازناگان قطعات ايراني در پروژه ال90 گفت: هدف اين قرارداد اين است كه سازندگان قطعات را طوري انتخاب كنيم كه تعداد سازندگان ايراني در حداكثر باشند.

منارد افزود: در شروع كار50 درصد ارزش توليد در ايران توليد خواهد شد كه پس از شش ماه اين ميزان به 60 درصد افزايش مي يابد و ايران از نظرجغرافيايي پايگاه مهمي براي اين قرارداد است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر توليد سالانه 500 هزار دستگاه خودرودر قرارداد ال90 تصريح كرد: در مرحله نخست300 هزار دستگاه در شركت خودروسازي سايپاو ايران خودرو توليد خواهد شد وافزايش توليد بستگي به شرايط اقتصادي ايران خواهد داشت.

وي درباره ميزان استاندارد بودن خودروي لوگان گفت: اين خودرو استانداردهاي يوروسه را رعايت مي كند و درصد است كه حتي استانداردهاي يورو چهار را نيزرعايت كند.