تجارت الکترونیک در کشور ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس مجید آوری فرد بعد از ظهر چهارشنبه در همایش نهضت کاهش قیمت تمام شده که در سالن همایش سازمان صنایع و معادن استان قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه کاهش قیمت تمام شده از مهمترین شاخصه‌های رقابت در بازار داخلی و جهانی است، افزود: یکی از مشکلات ایران در خصوص حضور در بازارهای جهانی، موضوع قیمت تمام شده کالا است.



وی در ادامه با بیان اینکه تجارت الکترونیک موضوع مهمی در کاهش قیمت تمام شده محصول است، افزود: تجارت الکترونیک در کشور ما بسیار ضعیف است و ایجاد این امر می تواند فاصله بین نظام تولید و مصرف کننده را به حداقل برساند.



رئیس سازمان صنایع قم ادامه داد: در حال حاضر کالاها و محصولات تولید شده در کشور بالاتر از قیمت جهانی آن است که این امر ما را از رقابت با بازارهای بین الملی باز می‌دارد.



آوری‌فرد گفت: قیمت تمام شده بسیار مهم است و می‌تواند ابزاری برای کنترل نظارت باشد.



وی اضافه کرد: با بررسی‌های انجام شده در خصوص بالا بودن قیمت‌های تمام شده در تولید یک کالا می‌توان مشکلات و معضلات موجود در چرخه تولید را ارزیابی و شناسایی کرد و با رفع آن از این طریق بهره بری را نیز افزایش داد.



وی در ادامه برنامه‌ریزی و آینده نگری را از مزایای استفاده از اطلاعات قیمت تمام شده دانست و افزود: تعیین قیمت تمام شده محصول یک تخصص و فن است که تحت رشته حسابداری صنعتی، حسابداری، مدیریت یا اصول هزینه‌داری مطرح می‌باشد.



آوری فرد در خصوص راهکارهای کاهش قیمت تمام شده عنوان کرد: بخشی از اقدامات ناشی از مدیریت است که نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی است.



وی در ادامه عنوان کرد: عمده مشکلات بخش داخلی و عوامل دیگر نیز بر موفقیت اثر دارد که قسمتی ناشی از تعاملات بین بخشی است که نیاز به قانون و مصوبه دولت ندارد که اگر این بخش‌ها با یکدیگر تعامل داشته باشند می‌تواند قیمت تمام شده را کاهش دهد.



آوری فرد با بیان اینکه در اقتصاد ایران علاوه بر اینکه قیمت تمام شده در بخش تولید قابل مقایسه با کشورهای خارجی نیست اظهار داشت: فاصله زیادی بین قسمت تولید کننده و مصرف کننده در بازار وجود دارد.



وی به برخی از این دلایل اشاره کرد و افزود: نظام نامناسب تولید و توزیع، اشکالات سیستم حمل و نقل و انبارداری و نیز نبود سیستم اطلاع رسانی شفاف از دلایل ناتوانی در این رقابت است.



وی در خصوص راهکارهای کاهش قیمت تمام شده اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار، منطقی نبودن سود تسهیلات بانکی، بهبود نظام توزیع کالا و حذف واسطه‌ها، بهبود سیستم حمل و نقل، کوتاه کردن مراحل دعاوی رسیدگی به مسائل کاری، ایجاد انعطاف در استخدام و حذف نیروی کار می‌تواند در بهبود کاهش قیمت تمام شده موثر باشد.



آوری فرد اضافه کرد: استقرار نظام دستمزد مبتنی بر نظام بهره‌وری، ساماندهی تعطیلات رسمی کشور، رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک، کاهش انحصارات و رانت‌ها و نیز فراهم نمودن جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند کاهش قیمت تمام شده را بدنبال داشته باشد.



مشکل اکثر کارخانه‌ها کمبود مدیر متخصص است



در ادامه همایش مشاور و کارشناس صنعتی در سخنانی اظهار داشت: داشتن دانش و تخصص لازمه هر مدیریتی است که امروز یکی از مشکلات اکثر کارخانه‌ها نبود مدیران با تخصص می‌باشد.



سید میثم موسویان موضوع مدیریت منابع انسانی را یکی از شاخصه‌های تعیین کننده در خصوص کاهش قیمت تمام شده عنوان کرد و افزود : موضوع ساماندهی منابع انسانی در ایران بسیار ضعیف است که برای ورود به بازارهای جهانی باید این شاخصه در جهت افزایش بهره‌بری تقویت شود.



موسویان اظهار داشت: ایران با وضعیت فعلی خود نمی‌تواند جایگاهی در سازمان تجارت جهانی داشته باشد و تنها تکیه به منابع طبیعی رو به پایان نمی‌تواند فاکتور مناسبی برای ورود به این عرصه باشد.



وی افزود: داشتن تعلق خاطر و داشتن احساس وظیفه و بالابردن درصد مشارکت نیروها در چرخه تولید می‌تواند عامل مهمی در کاهش هزینه تمام شده کالاها داشته باشد.



وضعیت صنایع استان مطلوب نیست



در ادامه این همایش مدرس مرکز آموزش‌های بازاریابی سازمان بازرگانی استان قم در سخنانی گفت: نهضت کاهش قیمت تمام شده یک نهضت همگانی است که دولت متولی این امر شده است که در این خصوص باید فعالان عرصه تولید، بازرگانان و صاحبان صنایع مشارکت جدی داشته باشند.



محمدرضا ملازاده با بیان اینکه راحت ترین کار برای کاهش قیمت تمام شده حذف کانال‌های توزیع است افزود: این کانال‌ها امروز بسیار پیشرفته و گستره‌اند که شرکت‌ها و تولید کنندگان باید شبکه اینترنتی خود را در جهت حذف این واسطه‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم با مصرف کننده فعال کنند.



وی ادامه داد: در بخش تولید در ایران مالیات زیادی گرفته نمی‌شد و این مالیات قابل مقایسه با سایر کشورها نمی‌باشد.



ملازاده در خصوص بالا بردن بهره‌بری در شرکت های تولیدی افزود: ایجاد امنیت ، تعلق خاطر و افزایش اعتماد به نفس با عث ایجاد شکوفایی در چرخه تولید می شود که این امر می تواند در جهت افزایش بهره بری سازمانی و شرکتی موثر باشد.



وی وضعیت صنایع استان را مطلوب ندانست و افزود: به دلیل عدم حمایت های مالی و بانکی در بخش صنعت از جمله ارائه تسهیلات به موقع ، سود بالای تسهیلات مشارکتی بانک‌ها، عدم توانمندی مدیران صنایع به تعهدات اداری و سازمانی‌، عدم توانمندی صنایع دولتی در رقابت با وارات به لحاظ قیمت با‌عث کاهش مطلوبیت این وضعیت می‌باشد.