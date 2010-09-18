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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۲۷

عضو ائتلاف ملی عراق:

تشکیل دولت عراق حق ائتلاف اتحاد ملی است

تشکیل دولت عراق حق ائتلاف اتحاد ملی است

یکی از اعضای ائتلاف ملی عراق بر حق اتحاد ملی مرکب از ائتلاف ملی و دولت قانون برای تشکیل دولت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسانه های عراق (واع)، "کمیله الموسوی" گفت: بعید است "عمارحکیم" رهبرائتلاف ملی و "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه در دیدار احتمالی خود به موضوع نامزدی "عادل عبدالمهدی" برای تصدی پست نخست وزیری بپردازند.

وی افزود: به اعتقاد من دیدار حکیم با علاوی دیداری معمولی همانند بقیه رایزنی ها صورت گرفته اخیر است که در آن آخرین تحولات مربوط به روند تشکیل دولت بررسی خواهد شد.

این عضو ائتلاف ملی تاکید کرد: احتمال این که طرفین موضوع نامزدی عبدالمهدی برای نخست وزیری که مورد حمایت العراقیه و ائتلاف کردستان است را بررسی کنند، بعید است.

الموسوی تصریح کرد: مشکل به رسمیت شناختن حق العراقیه درباره تشکیل دولت نیست زیرا ما منکر آن نیستیم، اما موضوع این است که پس از شکل گیری اتحاد ملی به عنوان بزرگترین فراکسیون مطابق ماده 76 دادگاه فدرال حق تشکیل دولت از آن اتحاد ملی است.

اخیرا برخی اعضای فهرست العراقیه اعلام کرده بودند که حاضرند در مقابل به رسمیت شناخته شدن حق این فهرست برای تشکیل دولت ازنامزدی عادل عبدالمهدی حمایت کنند.

کد مطلب 1152262

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