نمایشگاه منطقه ای اختراعات شمال غرب کشور در تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این نمایشگاه که شامگاه چهارشنبه با حضور معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی در محل دفتر نخبگان این استان در تبریز آغاز بکار کرد 400 مخترع از استان های کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی حضور دارند.

درپایان فعالیت این نمایشگاه 85 مخترع برای حضور در نمایشگاه ملی انتخاب و معرفی خواهند شد.

پرویز آژیده، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در آئین آغاز بکار این نمایشگاه تحقق اهداف برنامه چشم انداز توسعه را نیازمند بهره گیری مناسب از توانمندی های فکری و علمی نخبگان دانست.

وی با اشاره به وجود سرمایه غنی انسانی در آذربایجان شرقی، اظهار داشت: حس مسئولیت مضاعف نخبگان و علاقمندی آنها به پیشرفت ، توسعه و استقلال کشور را تسریع می کند.

آژیده استفاده بهتر از توانمندی مراکز آموزش عالی و نخبگان را نیازمند برقراری ارتباط با بخش صنعت دانست و در عین حال از اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی با مراکز دانشگاهی خارج از استان همکاری می کنند، انتقاد کرد.

وی بر ضرورت ساماندهی نخبگان تاکید و اظهار امیدواری کرد، نوسانات سیاست گذاری ها که به آهنگ توسعه لطمه می زند به ثبات و شفافیت تبدیل شود .