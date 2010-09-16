35 نیروگاه برق آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مجید نامجو شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران مجموعه شرکتهای تابعه وزارت نیرو استان بوشهر افزود: صنعت برق در واگذاری امور به بخش خصوصی در این وزارتخانه پیش قدم شده است که در همین زمینه از چهار نیروگاه آماده واگذاری به بخش خصوص سه نیروگاه واگذار شده است.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو قصد دارد که به سرعت، آنچه در تصدی دارد به بخش خصوصی واگذار کند که در این زمینه همکاری و حمایت مدیران استانی بسیار ضروری است.

وزیر نیرو با بیان اینکه باید شرکتهای خصوصی مدیریت انر‍ژی در کشور ایجاد شود، گفت: در این زمینه مدیران استانی باید زمینه سازی کنند چرا که طی 30 سال اخیر بعد از انقلاب زمینه فعالیت برای بخش خصوصی به درستی فراهم نشده است.

نامجو با بیان اینکه نقشه راه وزارت نیرو در قالب کتاب تحت عنوان کتاب اول تدوین و تهیه شده است، گفت: در این کتاب سند چشم انداز و وظایف این وزارتخانه به صورت مجزا و دقیق اعلام شده است.

وی با بیان اینکه کاهش هزینه ها، سرعت در اجراء، شفاف سازی و بهره برداری از سیاستهای اصلی این وزارتخانه است، اضافه کرد: در نسخه دوم این کتاب که تحت عنوان کتاب دوم تدوین و به چاپ خواهد رسید برش های زمانی، مدیریتی و استانی برای مدیران تعیین و معرفی خواهد شد.

وزیر نیرو با تاکید بر اجرای اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: راهی جزء حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف نداریم و باید خودمان را با معیارهای جهانی تطبیق دهیم.

نامجو با بیان اینکه زمینه ذخیره آب در این استان وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به بارانهای سیل آسایی که در این استان می بارد در یک شبانه روز می توان آبی ذخیره کرد که دراز مدت بتوان از آن استفاده کرد.

وی از اعطای ردیف اعتبار ملی به شرکتهای آبفا روستایی در سال 90 خبر داد و گفت: امیدواریم با تخصیص این اعتبارات مباحث و فعالیت های روستایی تقویت شود.

وزیر نیرو گفت: در بند 8 قانون امسال از محل فروش دارایی حدود هزار و 650 میلیارد تومان به شرکتهای آبفار و توزیع نیروی برق اختصاص خواهد یافت که نقش بسزایی در فعالیت های این شرکتها خواهد داشت.

نامجو با بیان این که برق رسانی به طرح های مسکن مهر از اولویتهای این وزارت بشمار می رود، گفت: حدود 400 میلیارد تومان از یک سوم تعهدات دولت پرداخت شده است که حدود 70 میلیون تومان آن توزیع شده است.

وی با اعلام این که در تولید و انتقال برق در کشور مشکل نداریم، گفت: امیداوریم با تداوم فعالیت های توسعه ای برق بوشهر مشکل توزیع برق نیز رفع شود.