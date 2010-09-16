به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‌المللی و چهارجانبه والیبال اتریش از شنبه هفته آینده (27 شهریورماه) در این کشور آغاز می‎شود. به همین منظور تیم ملی والیبال کشورمان ساعت 3 بامداد امروز پنجشنبه عازم اتریش شد تا طی دیدار با تیم‌های شرکت کننده در این تورنمنت خود را برای حضور در مسابقات 2010 قهرمانی جهان آماده کند.

پورتوریکو و چین در کنار تیم ملی اتریش دیگر تیم‌های شرکت کننده در تورنمنت بین‎المللی اتریش هستند. در این میان دو تیم پورتوریکو و چین همچون ایران برای شرکت در رقابت های والیبال 2010 قهرمانی جهانی آماده می‌شوند. برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در تورنمنت بین‎المللی اتریش به شرح زیراست: (ساعت‎ها به وقت محلی است)

شنبه (27 شهریورماه)

* ایران - پورتوریکو (ساعت 18)

یکشنبه (28 شهریورماه)

* ایران - چین (ساعت 18)

دوشنبه (29 شهریورماه)

* ایران - اتریش (ساعت 20)

تیم ملی والیبال اول مهرماه از اتریش عازم ایتالیا می‎شود تا در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند. این رقابت‌ها طی روزهای 3 تا 18 مهرماه در میلان برگزار می‎شود.

حسین معدنی، سرمربی تیم ملی والیبال برای حضور در تورنمنت بین‌المللی اتریش و همچنین رقابت‎های قهرمانی جهان 14 بازیکن را در ترکیب تیم خود قرار داده است. عادل غلامی، مجتبی عطار، سعید معروف، سیدمحمد موسوی عراقی، حمزه زرینی، علیرضا نادی، محسن عندلیب، فرهاد نظری افشار، مهدی مهدوی ، آرش کشاورزی، حسام بخششی، عبدالرضا علیزاده، محمد محمد کاظم و آرش کمالوند بازیکنان اعزامی به اتریش و ایتالیا هستند.