14 هزار خانوار نیازمند قمی تحت پوشش طرح همای رحمت قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه طرح همای رحمت که جهت تقدیر از داوطلبان برگزیده جمعیت هلال احمر در سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری کلهری قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: طرح ملی همای رحمت به منظور کمک رسانی به مستمندان جامعه در ایام ماه مبارک رمضان توسط معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال احمر برگزار شد.



وی اظهار داشت: قبل از اجرای این طرح ستادی تشکیل شد که در دیدارهایی با آیت الله یزدی ، حجت الاسلام سعیدی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی رهنمودهای این بزرگان را در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن این طرح جویا شدیم.



سائلی در ادامه با بیان اینکه در این طرح 14 هزار و 56 خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند افزود: در سال گذشته خانوارهای تحت پوشش 4 هزار نفر بودند که امسال این طرح با افزایش 252 درصدی درسطح استان برگزار شده است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به توزیع بسته‌های فرهنگی به همراه اقلام غذایی افزود: در این طرح 5 هزار بسته فرهنگی در راستای تکمیل و ارتقای سطح فرهنگی در اختیار مددجویان تحت پوشش این طرح قرار گرفت.



وی ابراز داشت: تعداد دو هزار و 50 خانوار در مراسم ضیافت افطاری طرح همای رحمت شرکت کردند و 16 هزار و 750 قرص نان نیز در مناطق محروم استان توزیع شد.



وی عنوان کرد: ارزش بسته‌های غذایی توزیع شده به طور میانگین 15 هزار تومان بوده است و در مجمع مبلغ 1 میلیارد و 234 میلیون و 210 هزار ریال در این طرح به نیازمندان و مستمندان استان مساعدت شده است.



کمک 97 میلیون تومانی مردم قم به سیل زدگان پاکستان



وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های هلال احمر استان در خصوص کمک‌رسانی به سیلزدگان پاکستانی اظهار داشت: وجود اطلاع‌رسانی درست و به موقع و ارتباط با مراجع تقلید، مسئولان و معتمدان استان همچنین مطرح کردن این موضوع از سوی ائمه جماعات در تریبون نماز جمعه، کمک‌های بسیار خوبی تاکنون برای ارسال به مناطق سیل زده پاکستان جمع آوری شده است.



وی افزود: مردم استان در این راستا کمک‌های بی‌نظیری انجام دادند که تنها در نماز جمعه مبلغ 18 میلیون تومان از کمک‌های نقدی مردمی جمع آوری شده است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تاکنون مردم استان قم 97 میلیون تومان برای کمک به سیل زدگان پاکستان به صندوق های هلال احمر ریختند و این مبلغ جدای حساب متمرکز اعلام شده خلال احمر می‌باشد.



وی افزود: جمعیت هلال احمر استان قم تا کنون بیش از 10 تن اقلام مختلف را ازمردم خیر استان جمع آوری کرده است که این نشانه مشارکت مردمی بالا در استان است.



وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های منسجمی در روز ملی هبستگی با مردم سیلزده پاکستان در روز پنجشنبه صورت گرفته است افزود: بر اساس آمار داده شده استان قم در جذب کمک‌های مردمی در این راستا رتبه نخست در کشور را از آن خود کرده است.



توزیع 5 هزار بسته فرهنگی میان نیازمندان



سرپرست معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم نیز در این مراسم از توزیع 5 هزار بسته فرهنگی، آموزشی در راستای تکمیل و ارتقا سطح فرهنگی خانواده‌های تحت پوشش طرح همای رحمت استان قم در ماه مبارک رمضان خبر داد.



علی حاجی‌رضا در این خصوص اظهار داشت: 25 عنوان کتاب با موضوعات مذهبی، آموزش خانواده، اجتماعی و علمی در تیراژ پنج هزار نسخه توسط این معاونت از خیرین تهیه و در قالب بسته‌های فرهنگی در اختیار مددجویان تحت پوشش این طرح قرارگرفت.



وی خاطر نشان کرد: کتاب فضائل صلوات که توسط انتشارات خادم الرضا(ع) تهیه و به صورت رایگان در اختیار جمعیت هلال احمر استان قرار گرفت، بیشترین سهم را در این بسته‌های فرهنگی داشت.



حاجی رضا اضافه کرد: تقویم آموزشی هلال احمر نیز با هدف آشنایی مردم با نحوه امداد رسانی در زمان حوادث و سوانح تهیه و در بسته‌های مذکور قرار گرفت.



سرپرست معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگی‌های بسته‌های فرهنگی توزیع شده فراخوان اهدای خون بود که طی آن مخاطبان طرح به اهدای خون تشویق و شرایط و راه‌های آن نیز در قالب اطلاعیه اعلام و توزیع گردید.



وی بالا بردن اثر بخشی فعالیت‌های فرهنگی در طرح همای رحمت را هدف کلی توزیع بسته‌های فرهنگی برشمرد و اظهار داشت: آسیب شناسی فعالیت‌های فرهنگی، افزایش اثر بخشی طرح و تقویت اعتماد به نفس در بین مخاطبان از دیگر اهداف این طرح بوده است.



حاجی رضا با بیان اینکه این بسته‌های فرهنگی به ارزش 50 میلیون ریال و با مشارکت خیرین و نهادهای دیگر تهیه و توزیع شده است افزود: فرم فراخوان عضویت داوطلبانه نیز در کنار محصولات دیگر این بسته‌ها توزیع و زمینه مشارکت مخاطبان طرح، در فعالیت‌های عام المنفعه فراهم شده است.