حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل اداره تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور دوم انتخابات کانون مداحان مانند انتخابات شورای هیئات مذهبی به صورت سراسری و همزمان برگزار می شود، با توجه به نزدیکی زمان برگزاری این انتخابات، آئین نامه آن با هدف یکسان سازی فرآیند انتخابات به تمام استانها ابلاغ شده است.

وی افزود: پس از برگزاری دومین دور انتخابات کانون مداحان و آغاز دور جدید فعالیتهای مرتبط با اقدام به صدور مجوز برای مداحان آغاز می شود.

مدیرکل اداره تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه تا کنون هیچ نوع مجوزی برای مداحان صادر نشده است و اگر مجوزی درکار بوده در استانها به صورت داخلی بوده است گفت: مجوزهایی که در سطح ملی ارائه می شوند بدنبال انجام کار کارشناسی و تحقق شرایطی است که برای مداحان تعیین شده است.

حجت الاسلام دیلمقانی یادآور شد: این مجوزها که از آن می توان به معرفی نامه یاد کرد به تعیین سطوح مداحان پرداخته و در سطوح مختلف برای آنها صادر می شود. معرفی نامه مداحان به عنوان شناسایی مداحان کاربرد خواهد داشت که پس از انتخابات در دستور کار کانون مداحان قرار می گیرد و بخشی از مأموریتهای این کانون به شمار می رود.

وی با اشاره به شرایطی که زمینه صدور مجوز برای مداحان از سوی کانون مداحان را فراهم می کند، گفت: سطح تحصیلات، اعتقادات، عملکرد و هنرهای مداحی، میزان آشنایی با قرآن و احادیث و کتابها و اسناد مربوط به مداحی و تاریخ برخی شرایط تعریف شده برای مداحان هستند.

وی اضافه کرد: این شرایط تدوین شده اما هنوز نهایی و تصویب نشده این امر به پس از تشکیل کانون مداحان موکول شده است. قرار است دومین دور انتخابات کانون مداحان در سراسر کشور 12 آذر ماه برگزار شود.