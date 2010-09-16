بانوان نخبه گلستان شناسایی می شوند

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، مهری مهدوی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست اتاق فکر بانوان استان افزود: تشکیل اتاق فکر باموضوعات عفاف وحجاب، ساماندهی مراکز مشاوره ،کاهش آسیب های اجتماعی خانواده، ارتقا سطح آموزش در مهدکودک و ازدواج آسان و پایدار ضروری است.

وی اظهار داشت: در راستای تقویت ارزش های زنان در جامعه و ارتقای آگاهی و مشارکت آنان در صحنه اجتماع ، تشکیل اتاق فکر با موضوع مهم مرتبط با زنان ضروری است.

وی گفت: هم اندیشی به منظور ارتقا کارآیی و اثر بخشی فعالیتهای حوزه بانوان با حضور صاحبنظران حوزوی ودانشگاهی، شناسایی نخبگان و صاحبنظران به منظور تشکیل گروه علمی می تواند از وظایف این اتاق فکر باشد.

وی از این نشست تدوین بانک اطلاعاتی حوزه زنان، تدوین برنامه عملیاتی دفتر بانوان ، برنامه پایش از دستگاه های اجرایی استان در حوزه بانوان و اجرای برنامه های مناسبتی از جمله مهمترین فعالیتهای دفتر در نیمه اول سالجاری عنوان کرد.

برگزاری آموزش خانواده برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان و آموزش مهارت زندگی برای کلیه گروههای غیردولتی با هدف کاهش آسیب های خانواده وارتقاء سلامت آنان ، برنامه ریزی به منظور اجرای آموزشها با روشهای جذاب وگیرا برای مخاطبان، استفاده از آموزشگران با رویکرد جدید و نو و متناسب سازی آموزش با گروه های زیر مجموعه و تعیین مکانیزم ارزیابی از دوره های آموزشی از جمله مهمترین موضوعات قلبل بحث در این نشست بود.