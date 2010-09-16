آمریکایی ها همچنان کشورشان را درگیر رکود اقتصادی می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نظرسنجی که از سوی روزنامه آمریکایی یو. اس. ای .تودی و مؤسسه گالوپ صورت گرفته 82 درصد از شهروندانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند بر این عقیده هستند که اقتصاد ایالات متحده هنوز از رکود خارج نشده است.

بر اساس این نظرسنجی بیش از نیمی از نظردهندگان یا 54 درصد بر این باورند که اقتصاد این کشور در یک سال آینده در وضعیت کنونی باقی خواهد ماند و یا حتی بدتر خواهد شد.

بر اساس این گزارش همچنین از بدبینی روزافزون شهروندان آمریکایی نسبت به وضعیت اقتصادی خبر می دهد و می نویسد: در سال 2009 آمریکایی های بیشتری به بهبود اوضاع اقتصادی خوشبین بودند.

در همین رابطه نظر سنجی های اخیر از نتایج مشابهی در آمریکا خبر می دهد.

در همه پرسی وال استریت ژورنال و شبکه ان. بی. سی نیز دو سوم آمریکایی ها نیز اعلام کردند که اقتصاد کشورشان به وضعیت بدتری خواهد رسید.



بنا بر این گزارش، از هر 10 پرسش شونده شش نفر معتقد بودند که جهت گیری اقتصادی آمریکا اشتباه است و بیش از نیمی از پرسش شوندگان نیز از روش هدایت اقتصاد کشور توسط اوباما ناراضی هستند.

در این همه پرسی مشخص گردید که آمریکایی ها راجع به طرح های اشتغال زایی اوباما به دو گروه تقسیم شده اند و در این بین 48 درصد مخالف اقدام های وی در جهت بهبودی اوضاع اشتغال در این کشور می باشند.

مجمع جهانی اقتصاد (داووس) نیز در گزارش سالیانه خود از بررسی وضعیت اقتصادی 139 کشور از سقوط اقتصاد آمریکا در رده بندی اقتصادهای برتر جهانی خبر داد.