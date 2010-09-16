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۲۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

جشنواره فن آفرینی زاگرس باید تعامل میان نوآوران و کارآفرینان را ارتقا دهد

جشنواره فن آفرینی زاگرس باید تعامل میان نوآوران و کارآفرینان را ارتقا دهد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه گفت: جشنواره فن آفرینی زاگرس باید تعامل میان نوآوران،نخبگان،صاحبان ایده و اندیشه ،دانشگاهیان و کارآفرینان را ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نریمان محمدی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، برگزاری جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس را در راستای توجه به کارآفرینان و افراد توانمند و حمایت از آنها برای دست یافتن به کسب و کار، خلق ثروت و تولید در جهت رونق اقتصادی استان و منطقه غرب بسیار ضروری دانست.

وی افزود: به طوری کلی افراد نباید آینده را طراحی و پیش بینی کنند بلکه با آینده نگری خود را در شناسایی استعدادهای نهفته در حوزه ی کارآفرینی دخیل کنند.

محمدی ادامه داد: برگزاری جشنواره در راستای توجه به استعدادهای نهفته کمک می کند که بتوانیم افراد توانمندی که قابلیت بکار گیری منابع مثل سرمایه، زمین و نیرویی انسانی دارند و می توانند از پتانسیل های موجود در همه زمینه ها در استان و منطقه استفاده کنند، شناسایی شوند.

وی تصریح کرد: در این جشنواره توجه به کارآفرینان و افراد توانمند و حمایت از آنها برای دست یافتن به کسب و کار، خلق ثروت و تولید در جهت رونق اقتصادی استان و منطقه بسیار ضروری است.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه، اظهارداشت: باید به نحو مطلوبی به استعدادها و پتانسیل های موجود در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان و منطقه توجه شود بنابراین با توجه به این موضوع به انسانهای توسعه یافته نیازمندیم زیرا این نوع افراد ریسک پذیرند یعنی شهامت این را دارند که در مواجهه با شکست و زیان بالقوه بتوانند یک مدیریت خوب داشته و فعالیت کنند و به کسب درآمد بپردازند.

وی در رابطه با استفاده دانش بومی هر منطقه، افزود: استفاده از فن آفرینان بومی موجب ماندگاری آنها و دست یافتن به پیشرفت هر منطقه و استان خواهد شد.

محمدی خاطر نشان کرد: جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس باید فضایی تعاملی را بین نوآوران و نخبگان به عنوان صاحبان ایده های نو و اندیشه، دانشگاهیان به عنوان تولید کنندگان دانش و متولیان پژوهش، و کارآفرینان به عنوان بکارگیرندگان ایده های نو و نتایج تحقیقات که در تولید و خلق ارزش افزوده و درآمد بیشتر نقش دارند، ایجاد کند.

وی اظهار داشت: اگرجشنواره بتواند این گروه ها را دور هم گرد آورد و پل ارتباطی میان آنها را ایجاد کند و در نتیجه مقدمات تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی آن را فراهم سازد کار بسیار ارزنده ای است.

محمدی تصریح کرد: پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نیز می بایست در این جشنواره به عنوان حامیان تجاری سازی ایده ها حضوری فعال و چشمگیر داشته باشند.

مدیر کل دفترآموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه افزود: افراد کارآفرین لزوما سرمایه دار، متخصص، عالم و هنرمند نیستند آنها افرادی هستند که می توانند از امکانات و توانایی ها استفاده کنند و به ایجاد شغل بپردازند بنابراین باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: لازم است دولت و دستگاههای اجرایی حمایت از افراد کارآفرین را از یک سو و توانمند سازی شهروندان را از طرف دیگر مد نظر قرار دهند و با کاهش بروکراسی اداری و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز افراد به توسعه و رشد استان و منطقه کمک کنند.

محمدی به تهیه نمودن بانک اطلاعاتی در این جشنواره اشاره کرد و عنوان داشت: تهیه بانک اطلاعاتی از ایده ها و فکرهای نو ارائه شده در راستای شناسایی افرادی که طرح و پروژه های آنها نیازمند حمایت و سرمایه گذاری است از جمله دیگر موارد حائز اهمیت است که می بایست مورد توجه برگزار کنندگان جشنواره قرار گیرد. 

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر در یک منطقه تعداد کارآفرینان زیاد شود یقینا به اشتغال زایی بیشتری منجر خواهد شد.

جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس با مشارکت استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام و همدان در روزهای 28 و 29 مهر ماه سالجاری در کرمانشاه در دو بخش فن آفرینی و کارآفرینی برگزار می شود که علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.kti.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1152407

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