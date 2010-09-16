توسعه عمودی در روستاها بی مفهوم است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه مسکن وشهرسازی آذربایجان شرقی در واکنش به پیشنهاد مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی مبنی بر صدور مجوز برای بلند مرتبه سازی در مناطق روستایی، افزود: تا زمانی که در این مسئولیت هستم به هیچ عنوان اجازه توسعه عمودی روستاها را نخواهم داد.

وی توضیح داد: چنین ایده هایی برای روستاها به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی روستاها باشد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اظهارداشت: با توجه به تفاوت شرایط زندگی در روستاها و شهرها نمی توان مقررات وضوابط شهری را در محدوده روستاها اعمال کرد.

اشرف نیا با تاکید بر اینکه اتخاذ قوانین دست‌وپا گیر، روستائیان را به سمت زندگی شهری سوق می دهد، افزود: زندگی روستایی باید به گونه ای طراحی شود که روستایی با امید به زندگی خود ادامه دهد.

وی خاطرنشان ساخت: ضوابط شهری در مناطق روستایی بی معنی بوده و نباید این مناطق را محدود کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در مناطق روستایی باید محدوده و حریم آنها طبق قوانین مشخص شود، گفت: با اجرای درست و دقیق مواد قانونی در این زمینه می توان از توسعه ناهمگون روستاها جلوگیری کرد.