همکاری شهرداری آمل در ساخت نخستین پایگاه امداد و نجات هوایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، ولی الله قادی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای شهر آمل با بیان اینکه نخستین اورژانس و پایگاه امداد و نجات هوایی کشور با موافقت وزارت بهداشت و شبکه بهداششت و درمان آمل در حال ساخت است، افزود: سازمان عمران شهرداری آمل زیرساخت های این پروژه را اکنون در حال اجرا دارد.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای پدهای اورژانس هوایی70میلیون تومان از سوی شهرداری آمل برآورد هزینه شده است، یادآور شد: سازمان عمران شهرداری آمل دو پد در اندازه های 20در 20 متر را اجرایی می کند.

به گفته قادی، این سازمان برای اجرای این پروژه 400 مترمکعب بتن مسلح به کار می برد.

وی با اعلام اینکه اجرای زیرسازی این پروژه در مرحله اول توسط شهرداری و سپس توسط راه و ترابری آمل صورت می گیرد خاطرنشان کرد: این پروژه در مدت زمان معین شده به اتمام رسیده است.

سرپرست شهرداری آمل با تاکید بر اینکه حفظ و نجات جان انسان ها فراتر از دیدگاه های اداری و سازمانی است گفت: اجرای این پروژه در روند توسعه شهری آمل حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه مکان گزینی هلی پد اورژانس هوایی در آمل بسیار مناسب بوده است، افزود: یکی از دغدغه های اصلی این پایگاه ایمنی آن است که خوشبختانه مجاورت ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی آمل با این پایگاه این نگرانی را رفع کرده است.

نخستین اورژانس امداد و نجات هوایی کشور روز جمعه با حضور وزیر بهداشت و درمان در شهرستان آمل افتتاح می شود.