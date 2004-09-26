كنگره فاطمه شناسي برگزار مي شود

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان تبليغات اسلامي استان همدان ، علي رضايي مسئول كميته علمي كنگره گفت : بدنبال فراخواني كه براي شركت در كنگره اعلام شد ، 653 اثر در 6 موضوع مقاله ، شعر ، طرح هاي حجمي ، قطعات ادبي ، نقاشي و خوشنويسي به دبيرخانه رسيده است .



وي افزود : 21 داور برجسته از اساتيد دانشگاه ها ، حوزه علميه و فرهنگيان ، آثار رسيده را مورد ارزيابي و داوري قرار داده اند .



مسئول كميته علمي كنگره فاطمه شناسي گفت : 44 مقاله پس از تلخيص ، در قالب مجموعه اي نفيس به چاپ خواهند رسيد كه 12 مورد از مقالات برگزيده نيز در كنگره قرائت مي شوند و صاحبان 6 مقاله برتر نيز در اجلاس معرفي خواهند شد .



رضايي با تأكيد بر اين كه هدف بنيادي كنگره جمع آوري آثار علمي و كاربردي براي تبيين شخصيت حضرت زهرا (س) و معرفي به نسل جوان جامعه ، ارائه الگوهاي رفتاري الهام گرفته از ايشان در جامعه و ايجاد زمينه هاي الگو پذيري بيشتر به نسل جوان است ، به شخصيت جهاني حضرت زهرا (س) اشاره كرد و گفت : از اهالي قلم و انديشه كشورهايي چون روسيه ، ارمنستان ، تاجيكستان ، اسپانيا و آرژانتين آثاري ارسال شده است .



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