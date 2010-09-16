جمعه روز خروش مردم قم در دفاع از حریم قرآن و اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم آمده است: حادثه تکان دهنده و غمبار اهانت به قرآن کریم در سرزمین ساکسون‌ها که تحت‌الحمایه دستگاه‌های امنیتی شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار به وقوع پیوست، جان و روح مسلمانان جهان را جریحه‌دار کرد و نشان داد دشمنان کینه توز اسلام و قرآن در ظاهری آراسته هنوز در دوران بربریت قرون وسطایی به سر برده و آموزه‌هایی مانند: آزاد اندیشی، صلح، احترام به آرای دیگران و دموکراسی صرفاً یک ژست تبلیغاتی و صادراتی است. اکنون که به تعبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) همه سران استکبار و ائمه کفر در برابر اسلام قرار گرفته‌اند، واکنش مسلمانان در قبال این توطئه مرموز و پیچیده نقش مهم و حیاتی در خنثی کردن توطئه دشمنان دارد.



مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم ضمن محکوم کردن این اقدام جنون‌آمیز و انتقاد از سکوت سران کشورهای اسلامی، از مردم همیشه در صحنه شهر خون و قیام قم دعوت می‌نماید با حضور گسترده در راهپیمایی روز جمعه پس از نماز باشکوه جمعه خشم و انزجار خود را از آمریکای جهان‌خوار و صلیبیون صهیونیست به نمایش بگذارند.



جهاد دانشگاهی قم نیز طی بیانیه‌ای ضمن عرض تسلیت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری و به حضور مسلمانان جهان، این اقدام وقیحانه را به شدت محکوم نموده و همگام با ملت شهیدپرور ایران اسلامی و همه موحدان و پیروان ادیان الهی فریاد خشم خود را بر سر شیطان بزرگ و ایادی دین ستیزان می‌کشد و بر لزوم عکس‌العمل هوشیارانه دولت‌های اسلامی و مسلمانان سراسر جهان در مقابل این اقدام بی‌شرمانه تأکید می‌ورزد.



شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز با صدور بیانیه‌ای با تأکید بر خروش تمام ملل مسلمان در برابر این جنایت بی‌شرمانه تأکید کرده است: کارکنان شرکت آب وفاضلاب همراه و همگام با امت حزب‌الهی ایران اسلامی روز جمعه، در کنار اقشار مختلف مردم مؤمن و همیشه در صحنه قم درراهپیمایی که به منظور اعلام انزجار از هتاکی به ساحت مقدس قرآن و مقدسات اسلامی برگزار می‌شود شرکت کرده و فریاد خشم و اعتراض خود را به گوش جهانیان می‌رسانند.



دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی و مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان قم نیز اعلام کرده است: دست جنایتکار صهیونیست در خیانت ددمنشانه به آیین انسانیت، این بار از آستین چند کشیش مزدور و فریب خورده به در آمده و با اهانت به ساحت اقدس ثقل اکبر و برترین معجزه رسول اکرم(ص) قرآن کریم، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده و اوج رذالت و پستی و زبونی خود را به جهان نشان دادند. ما این حرکت شنیع و پلید استکبار جهانی را محکوم کرده و از مسئولان فرهنگی کشور تقاضامند است تا از طریق قانون برخورد با این جنایت پیشه‌گان را پیگیری نماید.



حوزه هنری، کارکنان اداره کل کار و امور اجتماعی، خانه طراوت از سازمان‌های مردم نهاد قم، بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی، کارکنان مؤسسه مالی و اعتباری مهر، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی، کارکنان شرکت گاز، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، جامعه اسلامی مهندسین، اداره کل تعاون، حزب مؤتلفه اسلامی، شرکت تعاونی ناشران، اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم، اداره کل بیمه خدمات درمانی، فرماندهی انتظامی استان قم و برخی دیگر از نهادها و تشکل‌های غیردولتی استان نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن عمل شنیع آتش زدن قرآن کریم، از آحاد ملت ایران خواستند که در راهپیمایی روز جمعه شرکت کنند.