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۲۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

با حضور وزیر تعاون/

اولین جلسه ستاد کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان برگزار شد

وزیر تعاون در اولین جلسه ستاد کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان از تشکیل ستادهای تعاونی در سراسر کشور به منظور جمع اوری کمکهای مردمی برای مردم سیل زده پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی  روز  پنجشنبه در اولین جلسه ستاد کمک رسانی بخش تعاون به مردم سیل زده پاکستان که با حضور تعاونیها و اتحادیه ها برگزار شد گفت: احساس تکلیف تعاونگران نسبت به آلام انسانی فراتر از حس فردی و سازمانی است بنابراین در روز ملی کمک رسانی ایران به پاکستان تعاونیها و اتحادیه ها گردهم آمده اند تا ضمن ابراز همدردی با همسایگان مصیبت دیده به جمع آوری کمکهای بخش تعاون بپردازند.

وزیر تعاون با بیان اینکه بهترین جایگاه برای جمع آوری و ساماندهی ارسال کمکهای مردمی به سیل زدگان پاکستان، بخش تعاون است اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به منظور جمع آوری کمکهای بخش تعاون و سایر اقشار جامعه شماره حساب 7 هزار را اختصاص داده است که می توان از طریق تمام بانکهای کشور کمکها را واریز کرد.

عباسی بیان داشت: بر اساس مذاکراتی که با وزارت کشور در خصوص کمک به سیل زدگان پاکستان انجام شده است مقرر است تا ستادهای بخش تعاون در استانهای کشور نیز تشکیل و کمکهای مردمی را جمع آوری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ کشور ما تعاونیها همیشه قبل از سایر ارگانها و نهادها وارد صحنه می شوند و شیرینی کار جمعی را در شرایط سخت نشان می دهند که می توان در این زمینه به اقدامات و نقش آفرینی تعاونگران در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد.

وزیر تعاون با اشاره به توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در زمان جنگ تحمیلی از طریق تعاونیها افزود: تفاوت کار تعاونیها با بخشهای دیگر اقتصادی در این است که در تعاون به رفع نیازهای مردم و حرکتهای اجتماعی توجه می شود ولی در سایر بخشها توجه اصلی به کسب سود و انجام کار اقتصادی است.

کد مطلب 1152553

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