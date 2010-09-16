گلستانی ها فریاد دفاع از قرآن را سر می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این بیانیه آمده است: دشمنان در اقدامی جنون آمیز در عصر مدرن، اهانت بی شرمانه ای نسبت به مقدسات مسلمانان روا داشته اند که باعث جریحه دار شدن قلب تمامی انسانهای آزاده شده است و به همین منظور فردا مردم استان گلستان پس از اقامه نماز پرصلابت جمعه حقانیت دین مسیح را در ضلال قرآن فریاد خواهند زد.

دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استانهای گلستان و گیلان با محکوم کردن مجدد هتک حرمت به ساحت پرکرامت قرآن کریم گفت: دین اسلام دین رحمت و صلح و آزادی است و دشمنان اسلام و مسلمین هیچگاه نمی توانند این نور هدایت آسمانی را از جامعه بشری بگیرند.

مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در این بیانیه از عموم مردم استان گلستان برای حضور گسترده و یکپارچه در راهپیمایی فردا دعوت به عمل آورده است.



همچنین مدیران مدارس علوم دینی و ائمه جمعه و جماعات اهل سنت استان نیز با صدور بیانیه های جداگانه خواستار حضور پرصلابت و پرشور مردم استان در راهپیمایی فردا شده اند.

مدیراین حوزه های علمیه و امام جمعه اهل سنت گلستان با بیان اینکه خداوند متعال خود در همه حال حافظ و نگهدارنده قرآن بوده و خواهد بود، تصریح کردند: هتک حرمت به کلام الله مجید توسط عده ای جاهل نه تنها از عظمت قرآن نمی کاهد، بلکه این اقدام مذبوحانه ناشی از هراس آنان از قدرت جهان اسلام است.

جامعه اهل سنت استان گلستان با اشاره به اینکه توهین به مقدسات در هر ادیان الهی محکوم است، اعلام داشت: کسانی که مرتکب بی احترامی وهتک حرمت به کتاب قرآن شده اند، به یقین هیچ اعتقادی به تورات و انجیل هم ندارند و فردا مردم شیعه و سنی گلستان این مهم را فریاد خواهند زد.



اهل سنت است در این بیانیه اعلام کرده است: سوزاندن قرآن کریم، جان و دل مسلمانان سراسر عالم را به آتش کشیده است و این اهانت، چهره واقعی و جنگ افروزانه مدعیان دروغین حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را آشکار نمود و حضور در راهپیمایی فردا و اعلام انزجار از مدعیان دروغین حقوق بشر یک وظیفه است.

جامعه مدرسین و ائمه جمعه اهل سنت استان تاکید کردند: فردا مردم شیعه و سنی استان گوشه ای از اتحاد و همدلی مسلمین را در دفاع از آرمان های اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.