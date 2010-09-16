جهالت مدرن در دنیا رواج یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در مورد توهین غرب به قرآن گفت: این اقدام زشت ترین کاری بود که در غرب اتفاق افتاد و توهین به مقدس ترین کتاب 1.5 میلیارد مسلمان تنها از جانب جاهلان صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به تصور برخی در جهان دوران جهالت به سر آمده که سخت در اشتباه هستند در حالیکه جهالت مدرن به وجود آمده و رو به افزایش است.

میرتاج الدینی گفت: ادیان الهی در کنار قرآن معتقدند که چراغ قرآن هیچگاه خاموش نخواهد شد و خداوند این نور را تا به امروز حفظ کرده و این محافظت دائمی است.

وی در مورد هدفمند سازی یارانه ها به خبرنگار مهر گفت: هدفمند سازی یارانه ها از نیمه دوم امسال در آستانه اجراء خواهد بود.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از مراحل اجرای این طرح افتتاح حساب بانکی خانوار و در مرحله بعدی واریز مبالغ مشخص شده به حساب سرپرست خانوار است که زمان دقیق آن از طرف دولت اعلام خواهد شد.

میر تاج الدینی در مورد رابطه دولت و مجلس بیان داشت: رابطه خوبی بین این دو قوه وجود دارد که با قوانین و مقررات مشخص شده قانونی صورت می گیرد و نشستهای مختلفی بین دولت و مجلس صورت گرفته است.

وی افزود: موضوع و اختلافی بین دو قواء وجود ندارد که حل شدنی نباشد زیرا همه مسئولین کشور در تلاش و کوشش هستند تا چرخ دولت و انقلاب به خوبی بچرخد.