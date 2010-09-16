گفتگوی گروه 5+1 با ایران هرچه سریعتر آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، "ویتالی چورکین" از تهران دعوت کرد تا برای از سرگیری مذاکرات با گروه 1+5 (شامل روسیه، آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) که در سال 2009 متوقف شد، اقدام کند.



علاوه بر این نماینده روسیه هنگام سخنرانی در جلسه شورای امنیت خواستار حل و فصل کلیه امور مربوط به برنامه هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک شد.



چورکین در این رابطه گفت: "از ایران دعوت می کنیم تا برای از سرگیری هرچه سریع تر گفتگوهای گسترده با گروه 1+5 اقدامات ضروری و سریعی را اتخاذ کند".