  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

روسیه :

گفتگوی گروه 5+1 با ایران هرچه سریعتر آغاز شود

گفتگوی گروه 5+1 با ایران هرچه سریعتر آغاز شود

نماینده روسیه در سازمان ملل در سخنانی در شورای امنیت بر ضرورت حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگو و دیپلماسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، "ویتالی چورکین" از تهران دعوت کرد تا برای از سرگیری مذاکرات با گروه 1+5 (شامل روسیه، آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) که در سال 2009 متوقف شد، اقدام کند.

علاوه بر این نماینده روسیه هنگام سخنرانی در جلسه شورای امنیت خواستار حل و فصل کلیه امور مربوط به برنامه هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک شد.

چورکین در این رابطه گفت: "از ایران دعوت می کنیم تا برای از سرگیری هرچه سریع تر گفتگوهای گسترده با گروه 1+5 اقدامات ضروری و سریعی را اتخاذ کند".

کد مطلب 1152579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها