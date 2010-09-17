خراسان جنوبی نیازمند ایجاد 600 کیلومتر بزرگراه است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا صابری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود : با وجود وسعت بالای استان تا کنون این استان به شبکه راه آهن سراسری متصل نشده است.

وی اظهار داشت: استان خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که با وجود موقعیت خاص جغرافیایی متاسفانه از نظر راه های ارتباطی در شرایط مطلوبی نیست.

خراسان جنوبی از وجود آزاد راه بی بهره است

وی ادامه داد: با وجود اینکه در این استان حدود هفت هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی وجود دارد اما هنوز از نعمت آزاد راه بی بهره می باشد و تنها 30 کیلومتر بزرگراه در دستور کار برنامه چهارم دولت قرار گرفته که همچنان در دست اقدام بوده و به بهره برداری نرسیده است.

وی بیان داشت: این در حالیست که حداقل نیازاستان به بزرگراه بیش از 600 کیلومتر است.

وی اضافه کرد: جهت اینکه مسیر ختم شده به مرکز استان به بزرگراه تبدیل شود به اعتباری معادل 50 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار تخصیص یافته جهت اجرای این طرح در سال جاری معادل 400 میلیارد تومان می باشد، تصریح کرد: در چنین شرایطی قرار است از محل جدول 12 تنها 3 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شود که بسیار جزیی بوده و امید است حداقل به 10 میلیارد تومان افزایش یابد .

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت راه های روستایی افزود : با توجه به اینکه تا کنون 11 هزار کیلومتر راه روستایی در مجموع کل استان احداث شده از این نظر شرایط تا حدودی مطلوب است اما هنوز تعدادی از روستاهای بالای 20 و حتی 50 خانوار از نعمت راه آسفالته محروم می باشند.

وی گفت: فقط در شهرستان نهبندان در مقابل بیش از 350 روستای زیر 20 خانوار، 240 روستای بالای 20 خانوار وجود دارد و با توجه به اینکه تنها از طریق ارائه امکانات می توان از تخلیه روستاها جلوگیری به عمل آورد.

صابری بیان داشت: دولت باید جهت بهبود مسیر روستاهای زیر 20 خانوار هم برنامه های جدی در دستور کار قرار دهد.