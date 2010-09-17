انتخاب روز "حرمت پیامهای آسمانی"

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام بهمن اکبری شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی توهین به ادیان الهی از منظر اندیشه اسلامی که در قم برگزار شد با بیان اینکه نباید در راه خروج تزاحم ادیان وارد میدانی که صهیونیستها طراحی کرده‌اند شویم، اظهار داشت: آنها اسلام هراسی را از حوزه امنیتی و سیاسی و اطلاعاتی شروع کرده‌اند و امروز این عرصه را توسعه دادند و وارد میدان مذهب شدند و مسلمانان نباید وارد این میدان شوند و همه مسیحیان را تندرو تلقی کنند.



وی ادامه داد: برای اینکه وارد میدان صهیونیست‌ها نشویم باید راه ایمان به پیام‌های آسمانی را دوباره بازخوانی کنیم و روز را به عنوان روز حرمت پیام‌های آسمانی و کتاب‌های الهی انتخاب کنیم.



رئیس کارگروه مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: از مسلمانان انتظار می‌رود که با انتخاب مشی مناسب و بازی نکردن در میدانی که دشمن برای آنها طراحی کرده، به سایر ادیان الهی احترام بگذارند.



اسلام هراسی در لباس دین



اکبری گفت: بحث اسلام هراسی یک موضوع جهان‌شمول امروز است و این پدیده از سوی رسانه‌های غربی با تفاوت در اشکال و ظاهرش در آسیا، اروپا و... دامن زده می‌شود.



رایزن فرهنگی سابق ایران در تانزانیا ، القای نداشتن انعطاف اندیشه‌ای در اسلام را یکی از راهبردهای این رسانه‌ها عنوان و اضافه کرد: رسانه‌های غربی تصویر و صحنه‌هایی از اسلام به ویژه ایران می‌سازند که اندیشه‌های این دین را خطرناک، تروریستی، مخالف حقوق بشر و مخالف مظاهر تمدنی و اندیشه‌ای جلوه می‌دهند که نمی‌توان با این دین همساز و همسان شد.



کارشناس ارشد روابط بین الملل فرهنگی با بیان اینکه امروز مسئله اسلام هراسی در لباس دین منعکس می‌شود، اظهار داشت: تاکنون بیشتر تصویرسازی‌ها که توسط رسانه‌ها و بنگاه‌های خبری انجام شد جنبه اطلاعاتی، سیاسی و حتی امنیتی داشت اما در حرکت اخیر اهانت به قرآن، کلیسا وارد فضای اسلام ستیز شد و این طرحی است که از پیش برنامه‌ریزی شده و بنیان‌های اسلام هراسی از سطح برخورد سیاسی و امنیتی وارد برخورد دینی شده است.



وی با اشاره به رشد روزافزون اسلام هراسی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در جهان گفت: در این سه دهه اسلام هراسی به شیوه دینی بسیار کمتر مشاهده شد اما اکنون که این حادثه تأسف بار وقوع یافت باید اقدام جدی صورت گیرد.



وی تصریح کرد: رسانه‌های غربی بحث اسلام هراسی را به عنوان پدیده روان شناختی از حوزه امنیتی و سیاسی به دینی تبدیل کردند و سپس خمیرمایه بنیادین اندیشه اسلامی را مورد هتک حرمت قرار دادند.



هتک حرمت به قرآن اقدام علیه صلح جهانی است



رئیس کارگروه مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این حرکت ناشایست بهانه‌ای در سالگرد مبهم تخریب برج دو قلو در 11 سپتامبر بود که گروهی صهیونیست مسیحی افراطی مرتکب آن شدند.



اکبری هتک حرمت قرآن کریم را نوعی زیرسئوال بردن سایر ادیان الهی و کتب آسمانی دانست و افزود: یکی از مؤلفه‌های مسلمانی، ایمان به کتب آسمانی است و توهین به کتابی که شرط ایمان است یعنی توهین به داود، زبور، موسی، عیسی و انجیل.



وی ادامه داد: هتک حرمت به قرآن کریم در واقع اقدام علیه صلح جهانی و شکسته شدن و نقض پیمان دوستی میان ادیان الهی و انسانهاست.



رئیس کارگروه مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به پیامها و گزاره‌های آسمانی مسلمانان تأکید کرد: نخستین گزاره آسمانی این است که ما در بین هیچ یک از پیامبران الهی فرق نمی‌گذاریم و انکار این گزاره انکار ایمان و اسلام است.



اکبری با اشاره به آیه 136 سوره نساء ، پذیرفتن تمام کتب الهی را شرط ایمان دانست و تصریح کرد: حضرت مریم به واسطه ایمان به کتب آسمانی، دارای وجاهت شده و این تصدیق به کتب آسمانی از قول مریم برای ما قابل قبول است.



وی با اشاره به چهارمین گزاره آسمانی مسلمانان اضافه کرد: در اعتقادات ما رسالت الهی دارای همبستگی، پیوستگی و همیشگی است، یعنی رسل در پیامبران پی در پی بوده است و قرآن کریم تأکید می‌کند که کتب آسمانی به حق هستند.



کارشناس ارشد روابط بین الملل فرهنگی، توحید به عنوان عقیده مشترک ادیان الهی را پنجمین گزاره آسمانی برشمرد و افزود: اگر می‌خواهیم مفهوم مشترک ادیان الهی را واکاوی کنیم به توحید می‌رسیم.



اکبری با اشاره به بیانیه شورای دوم واتیکان در 28 اکتبر سال 65 یادآور شد: این بیانیه می‌تواند سرفصل مناسبی برای تعامل بین ادیان الهی باشد چرا که در آن باور به ادیان الهی و احترام گذاشتن به یکدیگر مورد تأکید واقع شده است.