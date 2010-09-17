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۲۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

درسگفتار اوهیرو در آکسفورد ارائه می‌شود

درسگفتار اوهیرو در آکسفورد ارائه می‌شود

درسگفتار اوهیرو از سوی ماساکی ایچنویز استاد دانشگاه توکیو روز چهارشنبه 26 آبان در دانشگاه آکسفورد ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این درسگفتار موضوع انواع و اقسام مسئولیت با رویکردی حقوقی و فلسفی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ایچنویز در این درسگفتار به بررسی مسئولیت کیفری از نقطه نظری فلسفی می‌پردازد. مسائلی چون مجرم، قربانی و تنبیه موضوعاتی هستند که با نگاه فلسفی مورد بررسی قرار می گیرند.

مسئولیت مجرم در برابر اعمالی که انجام داده و اینکه این مسئولیت چگونه ایجاد می شود از مسائل مورد توجه در این درسگفتار است.

موضوع و مسئله تنبیه از موضوعات قدیمی و مطرح در حقوق و فلسفه به شمار می‌رود. بحث بر سر این موضوع است که یک نظام تنبیهی چگونه توجیه می‌شود.

به عبارت دیگر برای توجیه یک نظام تنبیهی چه استدلالهای حقوقی و فلسفی آورده می‌شوند و این نظام را برای همگان توجیه می‌کنند. 

کد مطلب 1152634

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