به گزارش خبرگزاری مهر، در این درسگفتار موضوع انواع و اقسام مسئولیت با رویکردی حقوقی و فلسفی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ایچنویز در این درسگفتار به بررسی مسئولیت کیفری از نقطه نظری فلسفی می‌پردازد. مسائلی چون مجرم، قربانی و تنبیه موضوعاتی هستند که با نگاه فلسفی مورد بررسی قرار می گیرند.

مسئولیت مجرم در برابر اعمالی که انجام داده و اینکه این مسئولیت چگونه ایجاد می شود از مسائل مورد توجه در این درسگفتار است.

موضوع و مسئله تنبیه از موضوعات قدیمی و مطرح در حقوق و فلسفه به شمار می‌رود. بحث بر سر این موضوع است که یک نظام تنبیهی چگونه توجیه می‌شود.

به عبارت دیگر برای توجیه یک نظام تنبیهی چه استدلالهای حقوقی و فلسفی آورده می‌شوند و این نظام را برای همگان توجیه می‌کنند.