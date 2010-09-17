به گزارش خبرگزاری مهر، در این درسگفتار موضوع انواع و اقسام مسئولیت با رویکردی حقوقی و فلسفی مورد بررسی قرار میگیرند.
ایچنویز در این درسگفتار به بررسی مسئولیت کیفری از نقطه نظری فلسفی میپردازد. مسائلی چون مجرم، قربانی و تنبیه موضوعاتی هستند که با نگاه فلسفی مورد بررسی قرار می گیرند.
مسئولیت مجرم در برابر اعمالی که انجام داده و اینکه این مسئولیت چگونه ایجاد می شود از مسائل مورد توجه در این درسگفتار است.
موضوع و مسئله تنبیه از موضوعات قدیمی و مطرح در حقوق و فلسفه به شمار میرود. بحث بر سر این موضوع است که یک نظام تنبیهی چگونه توجیه میشود.
به عبارت دیگر برای توجیه یک نظام تنبیهی چه استدلالهای حقوقی و فلسفی آورده میشوند و این نظام را برای همگان توجیه میکنند.
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