پایان سومین نشست چهارجانبه در قدس/ دور جدید مذاکرات سازش در هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، دور جدید مذاکرات مستقیم سازش میان ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و جرج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه روز گذشته در منزل شخصی نتانیاهو در قدس برگزار شد.

این نشست همچون نشست های پیشین نتیجه ای در بر نداشت و طرفین تنها بر ادامه مذاکرات تاکید کردند. یک مسئول فلسطینی که خواست نامش فاش نشود در این رابطه اظهار داشت: ابومازن در این نشست دو ساعته خطاب به نتانیاهو تهدید کرد که در صورت ادامه شهرک سازی هرگز مذاکرات سازش را ادامه نخواهد داد.

بنا بر اعلام این مسئول فلسطینی، نشست روز گذشته به دلیل مخالفت نتانیاهو با توقف شهرک سازی تفاوت چندانی با مذاکرات شرم الشیخ نداشت و نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شهرک سازی را جزء مبانی امنیتی خود می داند و هرگز از آن عقب نشینی نخواهد کرد.

در همین حال "نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن دشوار توصیف کردن مذاکرات سازش تاکید کرد که طرف فلسطینی هرگز از آرمان های ملت فلسطین چشم پوشی نخواهد کرد.

این در حالی است که "جرج میچل" در گفتگو با خبرنگاران مذاکرات را نتیجه بخش خواند و مدعی شد که طرفین در نشست دیروز درباره موضوع شهرک سازی به پیشرفت هایی رسیدند.

میچل همچنین اعلام کرد که طرف های فلسطینی و اسرائیلی هفته آتی بار دیگر مذاکره را از سر خواهند گرفت. وی گفت علیرغم اینکه دو طرف درباره مسائل اصلی مورد مناقشه صلح به توافقی دست نیافته اند اما این اعتقاد وجود دارد که توافقنامه صلح طی یک سال آتی امضا شود.

از زمان نخست وزیری نتانیاهو در 18 ماه گذشته تاکنون این نخستین بار است که طرف فلسطینی در منزل شخصی یک مقام اسرائیلی دیدار می کند.

در همین حال "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل در دیدار با هیلاری کلینتون گفت که اختلافات طرف های فلسطینی و اسرائیلی طی دو یا سه جلسه حل و فصل نخواهد شد بلکه این آغاز مذاکرات است.

مذاکرات مستقیم سازش دوم سپتامبر (11 شهریور) با حضور ابومازن، بنیامین نتانیاهو، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" شاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن آغاز شد. دور دوم این مذاکرات 14 سپتامبر (23 شهریور) در شرم الشیخ برگزار شد.

این مذاکرات در حالی برگزار می شود که گروه های فلسطینی با آن مخالف هستند و رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود از جمله بمباران نوارغزه، بازداشت فلسطینی ها در کرانه باختری، یهودی سازی قدس، مصادره اراضی فلسطینی و توسعه شهرک ها ادامه می دهد.