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۲۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

100 تن خرمای بم به پاکستان ارسال شد

100 تن خرمای بم به پاکستان ارسال شد

کرمان – خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با اشاره آغاز ارسال کمکهای مردم کرمان به سیل زدگان پاکستان گفت: تاکنون 100 تن خرمای بم از طریق فرودگاههای کرمان به این کشور سیل زده ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر پنجشنبه در بازدید از پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی برای سیل زده های پاکستان ضمن اهدای پنج میلیون تومان و سه روز حقوق خود به مردم سیل زده پاکستان اظهارداشت: طبق فرموده مقام معظم رهبری فوریترین مسئله جهان اسلام در حال حاضر کمک به مردم سیل زده پاکستانی است به همین منظور تاکنون کمکهای نقدی و غیر نقدی زیادی از استان کرمان برای مردم پاکستان ارسال شده است و مردم کرمان در این راستا همکاری مطلوب داشته اند.

وی ادامه داد: کارکنان بسیاری از ادارات استان کرمان نیز در حرکتی خود جوش بخشی از حقوق خود را به مردم سیل زده پاکستان اهداء کرده اند و این کمکها همچنان ادامه دارد.

استاندار کرمان با اشاره به کمکهای مردم جهان به زلزله زدگان بم، افزود: مردم بم نیز برای قدردانی از کمکهای مردم پاکستان و کمک رسانی به مسلمانان پاکستان یکصد تن خرما برای  سیل زدگان ارسال کرده اند.

نجار با اشاره به آواردگی میلیونها نفر در سیل پاکستان گفت: در مجموع تاکنون 270 تن کالای غیر نقدی به ارزش 1.5 میلیارد ریال در استان کرمان جمع آوری و در حال ارسال می باشد.

وی این اقلام را شامل دو هزار دستگاه چادر، پنج هزار تخته موکت، بیش از 120 هزار کنسرو، وسایل بهداشتی و همچنین آب معدنی دانست.

کارکنان اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان نیز پنج روز از حقوق خود را برای کمک به مردم سیل زده پاکستان اختصاص دادند.

کد مطلب 1152681

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