توسعه راه آهن لرستان روی ریل خیال پردازی مسئولان!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سالهاست بحث توسعه شبکه ریلی در استان لرستان و اتصال مرکز این استان به شبکه سراسری راه آهن مطرح است تا اینکه با تصویب ایجاد این پروژه ها در مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت، کارگروه توسعه لرستان و وعده های وزیر راه، نمایندگان مجلس و استاندار قبلی لرستان، مردم امیدوارانه منتظر کلنگ زنی این پروژه های مهم در سالجاری بودند.

این امیدواری که بارها توسط رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی ابراز شده بود با سخنان استاندار جدید لرستان که شب گذشته در یک نشست خبری سه ساعته میزبان خبرنگاران بود نقش بر آب شد تا خبرنگاران با حسرت به وعده های بی حاصل مسئولان بنگرند.

راه آهن دورود - خرم آباد اصلا توجیه اقتصادی ندارد

حبیب الله دهمرده در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد وضعیت پروژه های ریلی استان لرستان به ویژه اتصال مرکز استان به خط آهن سراسری اظهار داشت: هر کسی قول انجام این پروژه را داده است قول منطقی نداده است!

وی با بیان اینکه این راه آهن اصلا توجیه اقتصادی ندارد، بیان داشت: من پرونده های مربوط به این پروژه را درآورده ام و متوجه شده ام که بارها این خط آهن در کمیسیون ماده 32 رد شده است.

استاندار لرستان با اشاره به پروژه خط آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک، عنوان کرد: برای ایجاد این خط آهن باید توجیه اقتصادی لازم از جمله میزان بار و تعداد مسافر موجود در این محور در قالب یک طرح ارائه شود.

دهمرده با تاکید بر اینکه هیچ پروژه ای بدون توجیه اقتصادی در کمیسیون ماده 32 مصوب نمی شود، یادآور شد: این پروژه ریلی چندین بار در این کمیسیون رد شده و این موضوع را من به طور شفاف به مردم اعلام می کنم.

هر کسی قول اجرای پروژه های ریلی را داده خلاف واقع گفته است

وی با اشاره به رایزنی های انجام شده با نمایندگان استان در این زمینه، ادامه داد: قرار است به همراه مجمع نمایندگان برای پیگیری پروژه های ریلی به مراجع تصمیم گیرنده برویم و موضوع را پیگیری کنیم.

استاندار لرستان وقتی در پاسخ سئوال خود مبنی بر اینکه چه کسی وعده احداث راه آهن را داده است از سوی خبرنگاران نام وزیر راه را شنید، تصریح کرد: من به کسی وعده نمی دهم و اگر کسی هم تا به حال این موضوع را مطرح کرده خلاف واقع گفته است.

دهمرده با تاکید بر اینکه در مورد پروژه های ریلی لرستان وعده دروغ نمی دهد، خاطرنشان کرد: در همین مدت کوتاه حضور در لرستان در چند جلسه موضوع راه آهن را با مشاور طرح مورد بررسی قرار داده ایم.

راه آهن لرستان در گرو "اما و اگرهای" بودجه سال آینده!

وی یادآور شد: برنامه ای که در دستور کار داریم این است که از ظرفیت نمایندگان استفاده کنیم و امیدواریم بتوانیم ماده 32 این پروژه را بگیریم.

استاندار لرستان تصریح کرد: اگر هم این پروژه ریلی در کمیسیون ماده 32 مصوب شود، ممکن است در قانون سال 90 اعتبار مورد نیاز برای آن گذاشته شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که تاکنون بحث آغاز پروژه های ریلی استان لرستان توسط مسئولان مختلف اعلام شده است و به نظر می رسد با استناد به سخنان استاندار لرستان باید نگرانی از وعده های بدون پشتوانه را به سیل وعده های اجرا نشده اضافه کرد.

شایعاتی در مورد کلنگ زنی پروژه ای که مجوز ندارد

با جستجویی کوتاه در میان اخبار انتشار یافته در طول یکسال گذشته از استان لرستان در زمینه پروژه های ریلی با گروه عظیمی از وعده هایی مواجه می شویم که به نظر می رسد به نوعی باورهای مردم استان را به بازی گرفته اند.

پروژه های ریلی لرستان از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در لرستان است که قرار شد پس مطالعه و اخذ مجوز کمیسیون ماده 32 آغاز شوند.

به هر حال پس از گذشت ماهها از سفر دور دوم هیئت دولت وزیر راه و ترابری به استان لرستان آمد تا شاید اولین کسی باشد که وعده کلنگ زنی پروژه های ریلی لرستان در "سال 89" را به مردم این استان نوید دهد.

حمید بهبهانی در بخشی از سخنان خود پیرامون مصوبات هیئت دولت در زمینه راه آهن های لرستان بیان داشت: اجرای این پروژه ها جزو برنامه است و مطالعه راه آهنهای خرم آباد - پلدختر، اندیمشک - دورود، دورود - خرم آباد و پلدختر - اندیمشک در دستور کار قرار گرفته است.

وی که در زمستان سال 88 در فرودگاه خرم آباد با خبرنگاران سخن می گفت، ادامه داد: امید می رود با همکاری مجلس و دولت زمینه اجرایی شدن خطوط ریلی یاد شده فراهم و اعتبار مورد نیاز این خطوط در بودجه سال آینده(سال89) لحاظ شود.

پس از وعده وزیر راه و ترابری در برهه های مختلف این امر توسط استاندار لرستان، نمایندگان لرستان و حتی در کارگروه توسعه توسط معاون اول رئیس جمهوری مطرح شد.

مصوبه کارگروه توسعه برای اختصاص 200 میلیارد ریال به پروژه ای که توجیه ندارد!

این در حالیست که در مصوبات کارگروه توسعه لرستان بازهم بر اجرای این پروژه ها تاکید شد تا این کارگروه در حوزه وزارت راه جانمایی احداث راه آهن دورود - خرم آباد به سمت جنوب و دورود - بروجرد به سمت غرب و ازنا - اصفهان را با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال تصویب کند.

این در حالیست که حتی در جلسه اول کارگروه توسعه لرستان که در تهران به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد مقرر شد برخی مصوبات اساسی و زیرساختی سفرهای هیئت دولت از جمله چهارخطه شدن محورهای استان و سه طرح ریلی ازنا - اصفهان، دورود - بروجرد و دورود - خرم آباد در لایحه بودجه سال 89 منظور و این پروژه ها سال آینده(89) عملیاتی شود.

با این مصوبات و اظهارات مسئولان ارشد دولت دیگر سئوال خبرنگاران از "روند تصویب پروژه های ریلی لرستان" به "زمان کلنگ زنی" این پروژه ها تغییر ماهیت داد تا در اوج خوش باوری همه منتظر عملی شدن وعده ای شوند که اصلا از ابتدا هم قرار بر عملی شدن نداشته است.

باورهایی که به ناباوری تبدیل می شود

در این گزارش فعلا قصد سخن گفتن از ضرورت اجرای پروژه های ریلی لرستان و اتصال مرکز استان به خط آهن سراسری را نداریم زیرا ابتدا مردم لرستان منتظر پاسخ این سئوال هستند که چرا وقتی هنوز مجوزی برای ایجاد خط آهن صادر نشده است مسئولان از کلنگ زنی و تخصیص اعتبار به این پروژه ها سخن می گویند؟

باورهای مردم در حالی در میان وعده های بدون پشتوانه مسئولان به ناباوری تبدیل می شود که به نظر می رسد استمرار این روند به نوعی دلسردی مردم از وعده های دولتمردان را در پی دارد.

وقتی استاندار لرستان در سخنان خود وجود هرگونه مجوز برای توسعه راه آهن لرستان را تکذیب کرد و گفت "هر کسی این موضوع را گفته خلاف واقع گفته است"، از این قضیه ناراحت شدیم که یک سال است در اخبار و گزارش های خود به مردم وعده امروز و فردا را برای کلنگ زنی این پروژه ها می دهیم و حال باید در کمال ناباوری بگوییم اصلا از ابتدا هم خبری نبوده است!

سئوالی که پس از نشست خبری استاندار لرستان بارها آن را از خود پرسیده ام و جوابی نیافته ام این است که آیا به واقع مسئولان در وعده های خود اندکی تامل و تعمق می کنند تا باور یک میلیون و 700 هزار لرستانی به بازی گرفته نشود؟