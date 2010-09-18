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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

نبی زاده:

اختصاص 19میلیارد ریال اعتبار ایمن سازی جاده های بستک ضروری است

اختصاص 19میلیارد ریال اعتبار ایمن سازی جاده های بستک ضروری است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر راه و ترابری بستک خواستار اختصاص 19 میلیارد ریال اعتبار برای ایمن سازی راههای این شهرستان شد.

ابراهیم نبی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، اظهار داشت: برای نوسازی و ایمن سازی 650 کیلومتر از راههای اصلی و فرعی شهرستان بستک اختصاص 19 میلیارد ریال اعتبار ضروری است.

وی با اعلام اینکه 210 کیلومتر از این راهها اصلی، 260 کیلومتر آسفالته روستایی و 180 کیلومتر راه خاکی هستند، افزود: کار نگهداری، حفظ و حراست از راههای موجود در شهرستان بستک و همچنین نظارت بر اجرای پروژه های راهسازی از دیگر اقدامات این اداره می باشد.

مدیر راه و ترابری بستک در تشریح پروژه های راهسازی شهرستان بستک گفت: تعریض و بهسازی قطعه اول محور بستک – بندرعباس به طول 13 کیلومتر، احداث راه روستایی پاسخند – نخل خین به طول هشت کیلومتر، احداث راه روستائی کوهیج – لاورمیستان به طول 10 کیلومتر، احداث راه روستایی رودبار – انجیردان به طول پنج کیلومتر، احداث راه روستایی مهران - لاورشیخ به طول هفت کیلومتر و احداث راه روستایی تلخ و کوران به طول چهار کیلومتر، شش پروژه راهسازی در دست اقدام این شهرستان می باشد.

این مسئول اعتبارات سال جاری در بخش راهداری و راهسازی بستک را 19 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: در هفته دولت سال جاری 3 پروژه با هزینه کرد 40 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیر راه و ترابری بستک گفت: احداث پل سرتنگ و چاه طرفین، احداث راه روستایی بربار – دیخور و روکش آسفالت گرم محور بستک – بندرلنگه در هفته دولت افتتاح شد.

نبی زاده یادآور شد: از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تاکنون 21  پروژه در بخش راهداری و راهسازی با اعتباری بالغ بر 180میلیارد ریال در این شهرستان در جهت خدمات رسانی به مردم محروم به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 1152787

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