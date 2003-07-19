ناراحتي حسين شاه اردن از پيروزيهاي ايران درمنطقه

59/04/29

صدام: اكنون ما نيروي نظامي كافي براي بازپس گرفته سه جزيره عربي اشغال شده توسط ايران را فراهم كرده‌ايم ما از هنگام اشغال اين جزاير در مارس 1975 نه سكوت كرده‌ايم و نه دچار رخوت ... بلكه توان و قدرت نظامي اقتصادي خود را در مدت هفت سال افزايش داديم

61/04/29

پاتك عراق در محور تيپ بعثت: در ساعت 8:40 دقيقه عراق موفق به تصرف خاكريز تيپ بعثت شد. اين تيپ با يك حمله در ساعت 10 مجدداً خاكريز را در اختيار گرفت، اما دشمن با تمركز انبوه آتش بر نيروهاي خودي، بار ديگر خاكريز را پس گرفت. در آخرين ساعات امروز تيپ بعثت در سومين حمله خود ضمن كشتن چهل تن و انهدام 4 تانك، خاكريز را باز پس گرفت.

.براثر گلوله باران آبادان ، 7 تن شهيد و 73 تن مجروح شدند.

در پي بمبارانهاي پياپي شهر ايلام، مردم اين شهر به مناطق اطراف كوچ كردند.

امام جمعه ايلام: تا زماني كه پدافندهاي ضدهوايي مستقر در منطقه نتوانند مانع حملات جنگنده هاي دشمن شوند، مسئوليت شرعي خود ميدانم كه به مردم اعلام كنم كه د رخارج از شهر اسكان گزينند.

ورود 30 دستگاه تريلر حامل مهمات از منطقة مرزي "نويسيب" كويت به عراق.

نامه نمايندگان استان همدان به رؤساي مجالس كوبا، يوگسلاوي، هند، الجزاير، سوريه، ليبي، كويت: حملات ارتش عراق به مناطق مسكوني را محكوم كنيد.

نامة وزارت امورخارجه به شوراي امنيت دربارة قطعنامه 514: قطعنامه از شناسايي متجاوز و اشغالگر طفره رفته است. سكوت 22ماهه شوراي امنيت نشان ميدهد كه اين شورا عمداً از مسئوليتها سرباز زده است.

ريگان در بحرين: امريكا براي دفاع از منابع امنيت ملي خود در خاورميانه آماده است.

ايران، يمن جنوبي، ليبي و سوريه در نامه اي خطاب به رئيس شوراي امنيت به برگزاري مانور امريكا در خليج فارس و تشكيل نيروي واكنش سريع اعتراض كرده اند.

تايم: ايران با همكاري ليبي و يمن جنوبي در حال طراحي توطئه هايي براي سرنگون سازي دولتهاي خليج فارس است. اعضاي شوراي سفيران عرب در انگلستان تصميم گرفتند در تمام سطوح رسمي و مطبوعاتي ابعاد حمله ايران به عراق را براي مردم كشورهايشان توضيح دهند.

حسين شاه اردن: «پيروزي ايران به ضرر منطقه و ملت عرب است و آينده ملت اردن را به خطر مياندازد.» انتقاد وي از امريكا به دليل خودداري اين كشور از فروش سلاح به عراق: موجوديت اسرائيل براي ما مورد سؤال نيست بلكه جنبش اسلام خواهي كه از ايران جهت ميگيرد، خطر بزرگي براي منطقه است. بايد براي نابودي اين جنبش قيام كرد.

تايمز مالي: بندر عقبة اردن به مثابه شاهرگ حياتي براي واردات عراق مبدل شده است.

اردن شديداً نگران تشكيل دولت شيعه در عراق است.

"ميرحسين موسوي" نخست وزير، پس از ديدار با رئيس جمهور و رئيس مجلس الجزاير: «به مقامهاي الجزايري گفتم كه كشورهاي منطقه نبايد هيچگونه هراسي از ايران داشته باشند.» وي پس از الجزاير به ليبي سفر كرد.

گزارش قائم مقام وزير امورخارجه از گفتوگوهاي مير حسين موسوي با مقامهاي ليبيايي: مبارزه با صدام و رژيم صهيونيستي مورد توافق طرفين قرار گرفت.

مقالة مجلة "اشپيگل" درباره روابط تجاري آلمان و عراق و فعاليت شركتهاي تجاري آلمان در عراق و تأثير پيروزي احتمالي ايران در اين روابط: ارزش سفارشهاي عراق از آلمان 25 ميليارد مارك تخمين زده ميشود. پيروزي ايران ميتواند ميلياردها مارك خسارت به آلمان وارد كند و 35 هزار كارگر آلماني را بيكار كند.

65/04/29

واحد بسيج سپاه: «به ميزاني كه دانش آموزان در جبهه ها حضور داشته باشند از مدت خدمت نظام وظيفه آنان كاسته خواهد شد.»

گسترش اردوگاههاي آموزشي قدس؛

پي ريزي دو هزار پايگاه مخصوص آموزش خواهران بسيج؛ اعزام 7000 تن از دانشجويان تربيت معلم به جبهه، اعزام دو لشكر بسيجي از خراسان؛ آيت الله خامنه اي در مراسم اعزام اين دو لشكر: «ما هدف متجاوزانه نداريم ولي ناچاريم متجاوز را با دنبال كردن در اعماق خاكش مجازات كنيم.» رئوس سخنان آيت الله خامنه اي در اجتماع مردم مشهد: حركت در جهت ريشه كن كردن حزب بعث؛ توطئه كاهش قيمت نفت؛ طرح سپاه براي تشكيل 500 گردان. تفسير راديو اسرائيل از ادامه اعزام نيرو و وعده مسئولان نظام به پايان جنگ تا آخر سال جاري. طرح جديد مجلس درباره مجازات مشمولان غايب و فراري.

وزير اطلاعات عراق: بيش از 750 هزار رزمنده ارتش خلق عراق در حالت آماده باش هستند. عراق آماده است تا بار جنگ را اگر صد سال هم به طول انجامد، تحمل كند.

فرمانده نيروي هوايي عراق: هدف نيروي هوايي محروم ساختن تهران از همه امكاناتي است كه در عمليات خود عليه عراق استفاده مينمايد.

پيام ريگان به صدام: امريكا و بغداد بايد به همكاريهاي خود در جهت يافتن راهي براي پايان دادن به جنگ ادامه دهند.

تأكيد مجدد دكوئيار بر لزوم حمايت از طرح 8 ماده اي خود براي توقف جنگ؛ نمايندة عراق در سازمان ملل: «پذيرش آتش بس شرط قبولي طرح 8 ماده اي نيست بلكه اين طرح بايد به صورت يك مجموعه واحد پذيرفته و اجرا شود.»

كاردار موقت ايران در سازمان ملل: موضع ايران همانند گذشته در مورد طرح 8 ماده اي ثابت است.

گزارش ساوت درباره استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي و منابع تأمين كننده اين مواد.

پيام نخست وزير فرانسه به صدام؛ حمايت مجدد مبارك از صدام؛

السفير: به دنبال پيروزيهاي اخير رزمندگان ايراني، سران سازشكارعرب با يك تحرك تازه سعي در نجات صدام دارند.

پيام رهبر ليبي را فرستاده ويژه وي به رئيس جمهور ايران تسليم كرد.

ديدار معاون بين الملل وزارت نفت با سرگرد جلود عضو شوراي فرماندهي ليبي در طرابلس.

66/04/29

پيشنهاد تشكيل نيروي دريايي سازمان ملل از سوي كمپانيهاي كشتيراني در خليج فارس

67/04/29

تهديد آمريكا مبني بر وتوي هرگونه قطعنامه شوراي امنيت كه حاوي محكوميت امريكا در حمله به هواپيماي مسافربري ايراني ايرباس باشد

