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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۰:۲۲

گزارش علمی- تصویری /

تصاویر اولین نقشه حفره‌های بزرگ ماه

تصاویر اولین نقشه حفره‌های بزرگ ماه

آژانس فضایی آمریکا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط کاوشگر Lro اولین نقشه از حفره های بزرگ ماه را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کار ناسا نوعی "داستان سخنگو" از تاریخ بمبارانهای بزرگ اجرام کیهانی است که بیش از 6/4 میلیارد سال قبل به ماه و سایر اجرام بسیار جوان منظومه شمسی آسیب رساندند.

در این پروژه ناسا، دانشمندان دانشگاه براون با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط کاوشگر مدارگرد Lunar Reconnaissance Orbiter ناسا به طبقه بندی پنج هزار و 185 حفره با قطر برابر یا بیشتر از 20 کیلومتر پرداختند.

این حفره ها به عنوان قدیمی ترین مناطق ماه شناخته می شوند که در نیمکره جنوبی و شمال مرکز تنها قمر زمین قرار گرفته اند.

براساس گزارش ساینس، سطح این حفره ها می توانند تاریخ بمبارانهای کیهانی که در آغاز تاریخ منظومه شمسی در چند صد میلیون سال پس از تولد این منظومه رخ داده اند را مشخص کند.

کد مطلب 1152831

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