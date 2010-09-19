بانک اطلاعاتی کارجویان در فارس راه اندازی شد

محمد حسین گلریز خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به تاثیر تعاون در اشتغال زایی استان فارس تصریح کرد: تعاون نقش زیربنایی خود را در راستای اشتغال آفرینی ایفا کرده که در این خصوص با همکاری صندوق مهر امام رضا(ع) تسهیلاتی در اختیار این افراد قرار داده می شود.

وی بابیان اینکه زمینه های ایجاد 15هزار فرصت شغلی فراهم شده، ادامه داد: با در اختیار قراردادن تسهیلات مناسب به افراد مورد تایید بانک جامع اطلاع رسانی کارجویان، 15هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مدیر کل تعاون استان فارس اذعان کرد: بخش تعاون به عنوان یک فرابخش عمل و زیرساختهای اشتغال زایی را برای دیگر نهادها فراهم می کند که تشکیل تعاونیهای مختلف یکی از این زیرساختهای اساسی است.