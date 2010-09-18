دکتر دیل میلر استاد فلسفه دانشگاه اولد دومینیون آمریکا و رئیس دانشکده فلسفه و مطالعات دینی این دانشگاه در مورد بهرتین شیوه برای مطالعه متون فلسفی به منظور درک بهتر، به خبرنگار مهر گفت: خواندن متون فلسفی باید با صبر، تحمل، حوصله و دقت صورت گرفته و تمام موارد مورد بحث با ظرافت مورد توجه قرار گیرند.

وی گفت: شما با خواندن متن فلسفی یک دیدگاه نسبت به آن متن پیدا خواهید کرد که نگاه و رویکرد شما به آن متن خواهد بود. اگر در مورد متنی با دیگران مشورت کردید و جویای نظر آنها شدید در این صورت با دیدگاههای دیگر نیز آشنا می‌شوید.

وی افزود: این دیدگاهها به ما کمک می کند با آن متن از منظرهای مختلف مواجه شویم. علاوه بر گفتگو با کسانی که متن مورد نظر را خوانده‌اند و در آن حوزه صاحبنظر هستند مطالعه کتب تفسیری نیز می‌تواند به درک بهتر از متن مورد نظر کمک کند.

مؤلف "فلسفه جان استوارت میل" تصریح کرد: شرحها و تفسیرها منابع معتبر و مهمی برای درک و فهم یک متن فلسفی به شمار می‌روند. البته این تفسیرها باید معتبر و موثق باشند.

استاد فلسفه دانشگاه اولد دومینیون یادآور شد: بحث و گفتگو در مورد یک اثر فلسفی باید امری مداوم باشد. با خواندن یک متن و تشکیل جلسات بحث و گفتگو شخص می‌تواند در مورد موضوعات مورد بررسی در یک متن از دیدگاههای متفاوت آگاه و آرای خود را در مورد یک موضوع به نقد بگذارد.