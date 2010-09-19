بیماری خاصی سلامت زائران ایران را در عراق تهدید نمی کند

دکتر عامر الخضاعی در حاشیه نشست کارشناسان بهداشتی گروه پنج که اخیرا در تهران برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: بیماری خاصی سلامت زائران ایرانی عتبات عراق را تهدید نمی کند و اقدامات کنترلی در این زمینه به خوبی انجام می شود.

وی با بیان اینکه احتمال بروز بیماریهای خطرناک واگیر در محلهای تجمع مردم همواره وجود دارد، افزود: در حال حاضر و بر اساس یادداشت تفاهم میان وزارتخانه بهداشت ایران و عراق، اقدامات کنترلی در لب مرزها انجام می شود تا از این طریق بیماریهای واگیر کنترل شود.

معاون وزیر بهداشت عراق با اشاره به بررسی چهار بیماری واگیر (تب کریمه کنگو، سل، مالاریا، فلج اطفال) در نشست تهران گفت: طی 9 سال اخیر حتی یک مورد ابتلا به فلج اطفال در عراق گزارش نشده که این نشان می دهد به سمت ریشه کنی این بیماری می رویم.

الخضاعی با اعلام اینکه رفت و آمدهای زائران دو کشور ممکن است با انتقال بیماریهای واگیر همراه باشد، افزود: در حال حاضر آنچه باعث نگرانی دولت عراق از حضور زائران ایرانی در عتبات این کشور شده است، حمله تروریستهای وهابی به کاروانهای زیارتی ایرانیها است.