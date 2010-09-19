بهت جامعه پرستاری از محقق نشدن وعده رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس با استخدام 23 هزار نیروی جدید پرستاری در سال 89 به دلیل دیده نشدن ردیف اعتبار آن در بودجه امسال مخالفت کرد، سازمانهای صنفی پرستاران هر کدام به نوعی اعتراض و ناراحتی خود را از اجرایی نشدن این قانون بروز دادند.

در این بین، وزیر بهداشت نیز همسو با سایر مخالفان رد این مصوبه در جمع خبرنگاران از موضع منفی نماینده دولت انتقاد و گلایه کرد اما دست آخر توپ استخدام را به زمین مجلسی ها انداخت و گفته که مخالفت نمایندگان با قانون به معنای مخالفت با خودشان است.

دکتر مرضیه وحید دستجردی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل مخالفت نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مجلس برای تامین اعتبار جذب 23 هزار نیروی جدید پرستاری، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که "نماینده دولت نباید مخالفت می کرد."

وزیر بهداشت با اشاره به دستور صریح رئیس جمهوری مبنی بر اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، تاکید کرد که وزارت بهداشت وظیفه خود را انجام داده و بعد از این، کارها بر عهده معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری است که اعتبار اجرای این قانون را تامین کند.

اما مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با استخدام 23 هزار نیروی جدید پرستاری به واسطه دیده نشدن ردیف بودجه این قانون در بودجه امسال کشور است. این در حالی است که برای برای استخدام این تعداد نیروی جدید 230 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

دستجردی با تاکید بر اینکه دولت این اختیار را دارد که در صورت مخالفت مجلس، استخدام 23 هزار نیروی جدید پرستاری را عملیاتی کند در عین حال افزود: ولی بایستی به تصویب مجلس برسد چون مصوبه مجلس است و اگر مخالفت کند یعنی اینکه با قانون خودش مخالف است.

در هر حال برای جامعه پرستاری قابل تصور نبود که استخدام 23 هزار نیروی جدید در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد و نماینده دولت نیز بار مالی آن را نپذیرد.

شمس الدین شمس، رئیس شورای عالی نظام پرستاری در مورد بازتاب مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با استخدام 23 هزار نیروی جدید پرستاری، گفت: جامعه پرستاری از این اقدام مجلس متعجب و بهت زده است.

استخدام 23 هزار پرستار برای اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت ابتدا از سوی دولت به صورت طرح تهیه شد و اکنون این الزام قانون مصوب مجلس است.

شمس با تاکید بر لزوم دستیابی به استاندارد 1.8 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی گفت: ما دو راه بیشتر نداریم یا باید از توسعه تختها و بخشهای بیمارستانی در آینده صرف نظر کنیم یا اگر می خواهیم به تعداد تختها اضافه کنیم، راهی جز استخدام نیروی انسانی نداریم در غیر این صورت در شرایط کمبود کادر پرستاری باید مرگ بیماران را بپذیریم.

میزان پرستار مورد نیاز در هر کشور بر اساس تعداد جمعیت محاسبه می شود. از همین رو در کشورهای پیشرفته برای هر 1000 نفر جمعیت 3 تا حداکثر 6 پرستار را ضروری می دانند. اما در ایران به ازای هر 900 نفر جمعیت یک پرستار وجود دارد و این بدان معناست که ما با حداقل استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم.

در هر حال، دولت برای اینکه بتواند به نوعی بر اعتراض و گلایه پرستاران سرپوش بگذارد و آنان را از خود راضی نگه دارد، پیشنهاد پرداخت اضافه کار به جای کاهش ساعت کار را پیشنهاد داده و عنوان داشته که بودجه آن را تا 9 ماه تامین کرده است. اما پرداخت 30 ساعت اضافه کار ماهانه به پرستارانی که در بدترین شرایط مشغول انجام وظیفه هستند، به هیچ وجه نمی تواند عادلانه و در عین حال مشکل گشا باشد.

محمدرضا یگانه ، عضو شورای عالی نظام پرستاری با عنوان این مطلب که 50 درصد از پرستاران کشور که بیش از 15 سال سابقه خدمت دارند مبتلا به انواع بیماریهای جسمی و اسکلتی هستند، گفت: در برخی از موارد اضافه کار پرستاران در بخشها بیش از 175 ساعت است اما سیستم توان پرداخت حق اضافه کار آنان را ندارد.

در واقع، طرح پیشنهاد پرداخت اضافه کار به جای استخدام نیروی جدید و کاهش ساعت کار از سوی دولت نه تنها منطقی به نظر نمی رسد بلکه کارآیی نداشته و نمی تواند از حجم خطاهای شغلی پرستاران به دلیل سنگینی کار آنان کم کند. بنابراین، تنها راهکار، اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت است و می بایست این قانون بر اساس آنچه رئیس جمهوری به پرستاران در روز پرستار وعده داده بود، هرچه سریعتر اجرا شود تا جامه پرستاری بیش از این برای عملی شدن شعارها و وعده های دولت چشم انتظار نماند.

--------------------------------

گزارش از حبیب احسنی پور