به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی امسال در حالی قصد دارد رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول کشتی باشگاه‌های کشور را برگزار کند که هنوز زمان آغاز مسابقات دسته اول مشخص نشده است.

به نظر می رسد رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با حضور هشت تیم در رشته آزاد و 6 تیم در رشته کشتی فرنگی از دهه اول مهرماه آغاز شود.

با توجه در پیش بودن اردوهای تیم‌های ملی کشتی برای بازی‌های آسیایی گوانگجو لیگ برتر کشتی باشگاه‌های کشور پس از این رقابت‌ها در اواسط آذرماه آغاز خواهد شد.

رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو دهه پایانی آبان ماه و دهه اول آذرماه برگزار می شود.